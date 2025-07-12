Με νέα επενδυτικά σχέδια στη Ρουμανία και στα Βαλκάνια, η οικογένεια Τραμπ. Η Trump Organization ανακοίνωσε τη συνεργασία της με τη ρουμανική SDC Imobiliare για την ανέγερση του Trump Tower στο Βουκουρέστι, την ώρα που ο Τζάρεντ Κούσνερ προωθεί αντίστοιχο πρότζεκτ στο Βελιγράδι και τουριστικό θέρετρο στην Αλβανία.

Η εταιρεία θα συνεργαστεί με τον τοπικό κατασκευαστή ακινήτων SDC Imobiliare για την κατασκευή του Trump Tower Bucharest, σύμφωνα με δήλωση που δημοσιοποιήθηκε την Παρασκευή. Οι όροι της συμφωνίας δεν έγιναν γνωστοί. Το σχέδιο για τη Ρουμανία ακολουθεί το αντίστοιχο του γαμπρού του προέδρου Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, για την ανέγερση Trump Tower Belgrade στη γειτονική Σερβία.

Όπως αναφέρει το Bloomberg, σε αντίθεση με την πρώτη προεδρική θητεία του Τραμπ, όταν η εταιρεία είχε δηλώσει ότι δεν θα επιδιώξει νέες ξένες συμφωνίες, η Trump Organization από την ορκωμοσία του τον Ιανουάριο έχει αγκαλιάσει τις διεθνείς συνεργασίες. Η στροφή αυτή έχει επιτρέψει στα μέλη της οικογένειας Τραμπ να συνδυάσουν επιχειρηματικούς δεσμούς με πολιτική επιρροή στο χώρο της δεξιάς, ένα φαινόμενο που αποτυπώνεται στα Βαλκάνια, όπου δημοκρατικές και αυταρχικές δυνάμεις συχνά συγκρούονται, σημειώνει το ειδησεογραφικό πρακτορείο.

Ο μεγαλύτερος γιος του Τραμπ, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, ενσαρκώνει αυτή τη δυναμική με τις επισκέψεις του στην Ανατολική Ευρώπη από την ημέρα της ορκωμοσίας του πατέρα του. Έχει συναντηθεί με περιφερειακούς πολιτικούς, ανάμεσά τους τον πρώην πρωθυπουργό της Ρουμανίας Βίκτορ Πόντα και τον πρώην πρωθυπουργό της Βουλγαρίας Μπόικο Μπορίσοφ. Και οι δύο παραιτήθηκαν εν μέσω κατηγοριών για διαφθορά. Παράλληλα, έχει πάρει συνέντευξη από τον πρόεδρο της Σερβίας, Αλεξάνταρ Βούτσιτς, στο podcast του.

Ο Τραμπ Τζούνιορ μοιράζεται τη θέση του εκτελεστικού αντιπροέδρου της Trump Organization με τον αδελφό του Έρικ, ο οποίος είναι και ο επικεφαλής για την καθημερινή λειτουργία της εταιρείας.

Η πιθανότητα ενός έργου με το όνομα Trump στη Ρουμανία είχε αρχίσει να κυκλοφορεί τοπικά από την αρχή του έτους. Το τοπικό μέσο Ziar de Cluj ανέφερε τον Ιανουάριο ότι ο Berciu σχεδίαζε «δύο πολύ ιδιαίτερα έργα ακινήτων μέσα στα επόμενα τέσσερα χρόνια», στο Βουκουρέστι και στο Κλουζ, άλλη μία ρουμανική πόλη. Ο Berciu είχε φωτογραφηθεί στην ορκωμοσία του Τραμπ τον Ιανουάριο.

Ο Κούσνερ, που είναι παντρεμένος με την Ίβανκα Τραμπ, έχει άλλο ένα τουριστικό πρότζεκτ στην Αλβανία, αν και αυτό θα φέρει την επωνυμία Aman και όχι Trump.



