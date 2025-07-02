Την άτυπη πενταμερή συνάντηση για το Κυπριακό, η οποία θα λάβει χώρα στην έδρα του διεθνούς οργανισμού στη Ν. Υόρκη, ανακοίνωσε ο Εκπρόσωπος Τύπου του Γενικού Γραμματέα ΟΗΕ, Στεφάν Ντουζαρίκ κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης τύπου.

«Κατόπιν της άτυπης συνάντησης για το Κυπριακό σε διευρυμένη σύνθεση, που πραγματοποιήθηκε στη Γενεύη στις 17-18 Μαρτίου του τρέχοντος έτους, ο Γενικός Γραμματέας θα συγκαλέσει στις 16 και 17 Ιουλίου, εδώ στην Έδρα των Ηνωμένων Εθνών, τους ηγέτες των Ελληνοκυπρίων και των Τουρκοκυπρίων, καθώς και εκπροσώπους των εγγυητριών δυνάμεων, Ελλάδας, Τουρκίας και Ηνωμένου Βασιλείου, για ακόμη μία άτυπη συνάντηση για το Κυπριακό.

Η συνάντηση θα προσφέρει την ευκαιρία να συνεχιστεί ο διάλογος και να ανταλλαγούν απόψεις σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί από τον Μάρτιο» ανέφερε ο κ. Ντουζαρίκ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

