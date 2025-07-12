Δύο Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σε επίθεση Ισραηλινών σε πόλη στη Δυτική Όχθη, σύμφωνα με το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας.

Ο Σαϊφολάχ Μουσαλέτ, 20 ετών, Αμερικανός υπήκοος από τη Φλόριντα, ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου κατά τη διάρκεια του περιστατικού το βράδυ της Παρασκευής στην πόλη Σιντζίλ, ανέφερε το υπουργείο.

Ο δεύτερος νεκρός, Μοχάμεντ αλ-Σαλάμπι, 23 ετών, υπέκυψε στα τραύματά του αφού δέχθηκε πυροβολισμό στο στήθος.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε πως «ρίχτηκαν πέτρες εναντίον Ισραηλινών κοντά στη Σιντζίλ και αναπτύχθηκε βίαιη σύγκρουση στην περιοχή». Πρόσθεσε πως οι δυνάμεις ασφαλείας εξετάζουν τις αναφορές για τον θάνατο ενός Παλαιστίνιου και ότι το περιστατικό με τον δεύτερο βρίσκεται υπό έρευνα.

Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι είναι «ενημερωμένο για αναφορές περί θανάτου Αμερικανού πολίτη στη Δυτική Όχθη», και ότι δεν θα προβεί σε περαιτέρω σχόλια «από σεβασμό στην ιδιωτικότητα της οικογένειας».

Ο Σαϊφολάχ Μουσαλέτ, επιχειρηματίας γνωστός και ως Σαΐφ, είχε γεννηθεί στη Φλόριντα και ταξίδεψε από την Τάμπα στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη στις 4 Ιουνίου «για να περάσει χρόνο με τα αγαπημένα του πρόσωπα», σύμφωνα με την οικογένειά του.

Σε ανακοίνωση της οικογένειας αναφέρεται ότι «ο Σαΐφ ξυλοκοπήθηκε άγρια μέχρι θανάτου από Ισραηλινούς εποίκους ενώ προσπαθούσε να προστατεύσει τη γη της οικογένειάς του από εποίκους που επιχειρούσαν να την κλέψουν».

«Οι Ισραηλινοί έποικοι περικύκλωσαν τον Σαΐφ για πάνω από τρεις ώρες, καθώς διασώστες προσπαθούσαν να φτάσουν κοντά του, αλλά το πλήθος των εποίκων εμπόδισε το ασθενοφόρο και τους διασώστες να του παράσχουν σωτήρια βοήθεια».

«Αφού διαλύθηκε το πλήθος των εποίκων, ο μικρότερος αδερφός του έτρεξε να τον μεταφέρει στο ασθενοφόρο. Ο Σαΐφ πέθανε προτού φτάσει στο νοσοκομείο».

Η ανακοίνωση καταλήγει: «Ζητάμε από το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών να ηγηθεί άμεσα μιας έρευνας και να οδηγήσει στη δικαιοσύνη τους Ισραηλινούς εποίκους που δολοφόνησαν τον Σαΐφ».

Το επίσημο παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA μετέδωσε ότι ο Μοχάμεντ αλ-Σαλάμπι καταγόταν από την πόλη αλ-Μαζράα αλ-Σαρκίγια, νότια της Σιντζίλ.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, πυροβολήθηκε στο στήθος από εποίκους κατά την ίδια επίθεση στην οποία σκοτώθηκε και ο Σαΐφολάχ Μουσαλέτ.

Ο νεαρός άνδρας αιμορραγούσε για ώρες προτού φτάσουν οι διασώστες, σημείωσε το πρακτορείο.

Η WAFA ανέφερε επίσης πως άλλοι 10 Παλαιστίνιοι από τη Σιντζίλ και γειτονικές περιοχές τραυματίστηκαν στις συγκρούσεις με εποίκους, οι οποίοι ήταν οπλισμένοι με αυτόματα όπλα.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε σε ανακοίνωση το βράδυ της Παρασκευής ότι «τρομοκράτες εκτόξευσαν πέτρες σε Ισραηλινούς πολίτες κοντά στη Σιντζίλ», τραυματίζοντας ελαφρά δύο από αυτούς.

«Αναπτύχθηκε βίαιη αντιπαράθεση στην περιοχή μεταξύ Παλαιστινίων και Ισραηλινών πολιτών, η οποία περιλάμβανε βανδαλισμούς σε παλαιστινιακή περιουσία, εμπρησμούς, σωματικές συγκρούσεις και ρίψεις πετρών.»

Ο στρατός πρόσθεσε ότι στρατιώτες, αστυνομία και παραστρατιωτικές δυνάμεις της Συνοριοφυλακής στάλθηκαν στο σημείο και «έκαναν χρήση μέσων διάλυσης ταραχών ως απάντηση στη βίαιη αντιπαράθεση».

Σημείωσε επίσης ότι «είναι ενήμερος για αναφορές περί θανάτου Παλαιστίνιου πολίτη και αρκετών τραυματισμών, οι οποίες εξετάζονται από την υπηρεσία εσωτερικής ασφαλείας Σιν Μπετ και την Αστυνομία του Ισραήλ».

Όταν το BBC ζήτησε το Σάββατο διευκρινίσεις σχετικά με τις αναφορές για δεύτερο νεκρό Παλαιστίνιο, ο στρατός απάντησε: «Η κατάσταση βρίσκεται υπό εξέταση».

Σε ξεχωριστό περιστατικό, η πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ιερουσαλήμ καταδίκασε πρόσφατα περιστατικά βίας Ισραηλινών εποίκων εναντίον της χριστιανικής πόλης Τάιμπεχ στη Δυτική Όχθη.

Η πλειοψηφία της γης εκεί ανήκει σε Παλαιστίνιους-Αμερικανούς και, σύμφωνα με κατοίκους, περίπου 300 κάτοικοι είναι κάτοχοι αμερικανικών διαβατηρίων.

Οι επιθέσεις, που περιλαμβάνουν εμπρησμούς αυτοκινήτων και επιθέσεις σε σπίτια από μασκοφόρους άνδρες, έχουν ενταθεί. Τη Δευτέρα, έποικοι έβαλαν φωτιά σε χωράφια κοντά σε εκκλησία του 5ου αιώνα, οδηγώντας τους ιερείς της πόλης να ζητήσουν διεθνή παρέμβαση.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ δήλωσε ως απάντηση πως δεν υπάρχει υψηλότερη προτεραιότητα από την ασφάλεια των Αμερικανών πολιτών στο εξωτερικό και πως η προστασία των Χριστιανών είναι προτεραιότητα για τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Το Ισραήλ έχει χτίσει περίπου 160 εποικισμούς που στεγάζουν περίπου 700.000 Εβραίους από το 1967, όταν κατέλαβε τη Δυτική Όχθη και την Ανατολική Ιερουσαλήμ – περιοχές που οι Παλαιστίνιοι θέλουν, μαζί με τη Γάζα, να αποτελέσουν το μελλοντικό τους κράτος. Περίπου 3,3 εκατομμύρια Παλαιστίνιοι ζουν δίπλα στους εποίκους.

Οι εποικισμοί θεωρούνται παράνομοι βάσει του διεθνούς δικαίου – θέση που ενισχύθηκε από γνωμοδότηση του Διεθνούς Δικαστηρίου (ICJ) το 2023 – αν και το Ισραήλ διαφωνεί.

Από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα, η βία των εποίκων κατά Παλαιστινίων αμάχων στη Δυτική Όχθη έχει αυξηθεί κατακόρυφα, ενώ ήδη ήταν σε άνοδο.

Ο ΟΗΕ αναφέρει ότι τουλάχιστον 910 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από τις ισραηλινές δυνάμεις στη Δυτική Όχθη, 13 από εποίκους και άλλοι 7 είτε από τις δυνάμεις είτε από εποίκους. Την ίδια περίοδο, τουλάχιστον 44 Ισραηλινοί έχουν σκοτωθεί από παλαιστινιακές επιθέσεις στο Ισραήλ και τη Δυτική Όχθη.

Μόνο για τον Μάιο, ο ΟΗΕ καταγράφει 136 επιθέσεις εποίκων με θύματα ή ζημιές σε περιουσίες.

Την Πέμπτη, ένας 22χρονος Ισραηλινός φρουρός ασφαλείας, ο Σαλέβ Ζβουλούνι, σκοτώθηκε όταν δύο Παλαιστίνιοι άνοιξαν πυρ και προσπάθησαν να μαχαιρώσουν διερχόμενους σε πάρκινγκ εμπορικού κέντρου στον οικιστικό μπλοκ Γκους Ετσιόν, στα νότια της Δυτικής Όχθης.

Οι δράστες έπεσαν νεκροί από σφαίρες στρατιωτών και οπλισμένων πολιτών, σύμφωνα με την αστυνομία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.