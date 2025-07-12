Σε ανάρτησή του στο Truth Social το πρωί του Σαββάτου, ο πρόεδρος τωψν ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να αφαιρέσει την αμερικανική υπηκοότητα από τη μακροχρόνια επικριτή του, Ρόζι Ο’Ντόνελ.

«Λόγω του ότι η Ρόζι Ο’Ντόνελ δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα της Σπουδαίας μας Χώρας, εξετάζω σοβαρά το ενδεχόμενο να της αφαιρέσω την Υπηκοότητα», έγραψε ο Τραμπ. «Είναι Απειλή για την Ανθρωπότητα και θα πρέπει να μείνει στη θαυμάσια χώρα της Ιρλανδίας, αν τη θέλουν εκεί. Ο ΘΕΟΣ ΝΑ ΕΥΛΟΓΕΙ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ!»

Η Ο’Ντόνελ απάντησε λίγες ώρες αργότερα μέσω Instagram:

«Ο πρόεδρος των ΗΠΑ πάντα μισούσε το γεγονός ότι τον βλέπω για αυτό που είναι – ένας εγκληματίας, απατεώνας, ψεύτης και σεξουαλικός κακοποιός που θέλει να καταστρέψει το έθνος μας για ίδιον όφελος – γι’ αυτό και μετακόμισα στην Ιρλανδία – είναι ένας επικίνδυνος, ηλικιωμένος, άψυχος άνθρωπος με άνοια, χωρίς ενσυναίσθηση, συμπόνια ή στοιχειώδη ανθρώπινη ευαισθησία – αντιπροσωπεύω όλα όσα εκείνος απεχθάνεται – όπως και εκατομμύρια άλλοι – θα απελάσεις όλους όσοι αντιστέκονται στις μοχθηρές σου τάσεις; – είσαι ένα κακόγουστο αστείο που δεν μπορεί να αρθρώσει μια συνεκτική πρόταση».

Η υπηκοότητα από γέννηση, την οποία ο Τραμπ είχε αμφισβητήσει και κατά την έναρξη της δεύτερης θητείας του, αποτελεί συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα με βάση τη 14η Τροπολογία του Συντάγματος και δεν μπορεί νομίμως να αφαιρεθεί από τον εκάστοτε πρόεδρο.

Σε επόμενη ανάρτηση, η Ο’Ντόνελ δημοσίευσε φωτογραφία του Τραμπ με τον Τζέφρι Έπσταϊν, τον αμφιλεγόμενο χρηματοδότη από τη Νέα Υόρκη που συνελήφθη το 2019 με κατηγορίες για σεξουαλική διακίνηση και συνωμοσία για διακίνηση ανηλίκων. Ο Έπσταϊν, ο οποίος πέθανε το 2019, επανήλθε πρόσφατα στην επικαιρότητα έπειτα από πολυσυζητημένη έκθεση του αμερικανικού Υπουργείου Δικαιοσύνης που έκλεισε την υπόθεση γύρω από τον θάνατό του και ισχυρίστηκε πως «η φημολογούμενη λίστα πελατών του δεν υπάρχει».

Η Ο’Ντόνελ έγραψε επιπλέον:

«Έι Ντόναλντ – πάλι έχεις ταραχτεί; 18 χρόνια μετά και εξακολουθώ να ζω χωρίς ενοίκιο στο καταρρέον μυαλό σου. Λες ότι είμαι απειλή για την ανθρωπότητα –

αλλά είμαι όλα όσα φοβάσαι:

μια φωνακλού γυναίκα

μια κουήρ γυναίκα

μια μητέρα που λέει την αλήθεια

μια Αμερικανίδα που έφυγε από τη χώρα πριν την κάψεις».

Η Ο’Ντόνελ είχε αποκαλύψει ήδη από τον Μάρτιο ότι εγκατέλειψε τις ΗΠΑ για να εγκατασταθεί μόνιμα στην Ιρλανδία, απόφαση που σχετιζόταν άμεσα με την εκλογή του Τραμπ στην προεδρία.

«Προστατέψτε την ψυχική σας υγεία όσο περισσότερο μπορείτε και προσπαθήστε να μην παρασυρθείτε από το χάος, αν είναι δυνατόν», είχε δηλώσει τότε. «Αν και ξέρω ότι είναι σχεδόν αδύνατο, όταν βρίσκεσαι εκεί, στο επίκεντρο».

Πηγή: skai.gr

