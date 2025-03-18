O πάπας Φραγκίσκος απ' το νοσοκομείο Αγκοστίνο Τζεμέλι της Ρώμης όπου νοσηλεύεται από τις 14 Φεβρουαρίου λόγω διπλής πνευμονίας, αποφάσισε να στείλει επιστολή στην εφημερίδα του Μιλάνου Corriere della Sera με την οποία αναφέρεται στην αναγκαιότητα να επικρατήσει η ειρήνη και ο αφοπλισμός.

«Πρέπει να αφοπλίσουμε τις λέξεις, για να αφοπλίσουμε τα μυαλά και τη γη. Υπάρχει μεγάλη ανάγκη προβληματισμού, αίσθησης της πολυπλοκότητας, μετριοπάθειας» γράφει, μεταξύ των άλλων, ο ποντίφικας.

«Ο πόλεμος καταστρέφει τις κοινωνίες μας και το περιβάλλον, χωρίς να προσφέρει λύσεις στις συρράξεις. Η διπλωματία και οι διεθνείς οργανισμοί έχουν ανάγκη από νέα στήριξη και αξιοπιστία. Οι θρησκείες, επίσης, μπορούν να βασιστούν στην πνευματικότητα των λαών, για να ξαναζωντανέψουν την επιθυμία για αδελφοσύνη και δικαιοσύνη, την ελπίδα για ειρήνη», προσθέτει ο ποντίφικας.

Ο Φραγκίσκος στην επιστολή του υπογραμμίζει, παράλληλα, ότι «τώρα που είναι άρρωστος, ο πόλεμος τού φαίνεται ακόμη πιο παράλογος».

«Όταν νιώθουμε εύθραυστοι, γινόμαστε διαυγέστεροι σε σχέση με το τι διαρκεί και το τι είναι πρόσκαιρο, με το τι δίνει ζωή και το τι σκοτώνει. Ίσως γι΄αυτό τείνουμε να αποφεύγουμε τους εύθραυστους και πληγωμένους ανθρώπους: διαθέτουν την αναγκαία δύναμη για να θέσουν υπό αμφισβήτηση την κατεύθυνση που έχουμε ακολουθήσει, ως μεμονωμένα άτομα και ως ανθρώπινο σύνολο», καταλήγει ο ποντίφικας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

