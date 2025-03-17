Ο πάπας Φραγκίσκος δεν σκέφτεται να παραιτηθεί

"Ο πάπας Φραγκίσκος δεν σκέφτεται σε καμία περίπτωση να παραιτηθεί", δήλωσε ο πρωθυπουργός του Βατικανού, καρδινάλιος Πιέτρο Παρολίν, απαντώντας σε σχετική ερώτηση των δημοσιογράφων.

"Θεωρώ ότι πρέπει να περιοριστούμε στα ιατρικά ανακοινωθέντα διότι μας λένε ακριβώς ποιά είναι η κατάσταση του πάπα", πρόσθεσε ο Παρολίν, ο οποίος τόνισε, τέλος, ότι "επισκέφθηκε τον Φραγκίσκο πριν από μια εβδομάδα και τον βρήκε σε καλύτερη κατάσταση από την προηγούμενη φορά που τον είχε δει στο νοσοκομείο Αγκοστίνο Τζεμέλι της Ρώμης".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

