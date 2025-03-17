Πάπας Φραγκίσκος: Μικρή βελτίωση της υγείας του χωρίς πρόβλεψη για εξιτήριο

Σύμφωνα με πηγές του Βατικανού, η κατάσταση της υγείας του πάπα Φραγκίσκου παρουσιάζει ελαφρά βελτίωση, ιδίως σε ό,τι αφορά την αναπνοή και το βάδισμα, αλλά ο ποντίφικας δεν προβλέπεται να πάρει άμεσα εξιτήριο από την πολυκλινική Αγκοστίνο Τζεμέλι της Ρώμης.

Σήμερα, σύμφωνα με τις πληροφορίες αυτές, ο Φραγκίσκος έκανε ασκήσεις φυσιοθεραπείας, προσευχήθηκε, αναπαύθηκε και ασχολήθηκε με υποθέσεις της Καθολικής Εκκλησίας.

Σε σχέση, τέλος, με τη φωτογραφία του Αργεντινού πάπα που απέστειλε χθες η Αγία Έδρα στους δημοσιογράφους, ο ιταλικός Τύπος αναφέρει ότι το πρήξιμο που παρατηρείται στο δεξί χέρι του ποντίφικα μπορεί να οφείλεται πιθανότατα σε ορό μέσω του οποίου, τις ημέρες αυτές, του χορηγούνται οι φαρμακευτικές αγωγές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.