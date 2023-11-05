Απέρριψε για άλλη μια φορά την Κυριακή ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου τις εκκλήσεις για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα έως ότου επιστραφούν όλοι οι όμηροι που συνελήφθησαν από τη Χαμάς κατά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου.

«Δεν θα υπάρξει κατάπαυση του πυρός χωρίς την επιστροφή των ομήρων μας, το λέμε και στους εχθρούς και στους φίλους μας. Θα συνεχίσουμε μέχρι να τους νικήσουμε», είπε στο Reuters ο Νετανιάχου από την αεροπορική βάση Ραμόν στο νότιο Ισραήλ που επισκέφτηκε σήμερα, επαναλαμβάνοντας έτσι τη θέση της κυβέρνησης.



