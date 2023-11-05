Το Ιράν λέει ότι οι ΗΠΑ «θα πληγούν σκληρά» αν δεν υπάρξει εκεχειρία στη Γάζα

Το Ιράν δήλωσε σήμερα ότι οι ΗΠΑ θα "πληγούν σκληρά" αν η Ουάσινγκτον δεν εφαρμόσει εκεχειρία στη Γάζα, σύμφωνα με δηλώσεις του υπουργού Άμυνας της χώρας που μετέδωσε το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

"Η συμβουλή μας προς τους Αμερικανούς είναι να σταματήσουν άμεσα τον πόλεμο στη Γάζα και να εφαρμόσουν εκεχειρία, διαφορετικά θα πληγούν σκληρά", είπε ο Μοχάμεντ Ρεζά Αστιανί.

Μετά την αιφνιδιαστική επίθεση που δέχτηκε από την Χαμάς το Ισραήλ, στις 7 Οκτωβρίου, οι Ισραηλινοί επιδιώκουν να εξοντώσουν την ένοπλη παλαιστινιακή οργάνωση.

Το Ιράν θεωρεί ότι οι ΗΠΑ "εμπλέκονται στρατιωτικά" στη σύγκρουση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

