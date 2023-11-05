Λογαριασμός
Όπως είπε ο Φάινερ, ένας αριθμός Αμερικανών που επιθυμεί να εγκαταλείψει τη Γάζα παραμένει εκεί καθώς συνεχίζονται οι συγκρούσεις Ισραήλ-Χαμάς, αλλά δεν διευκρίνισε τον αριθμό.

Μεσανατολικό: Περισσότεροι από 300 Αμερικανοί έφυγαν από τη Γάζα

Περισσότεροι από 300 Αμερικανοί και μέλη των οικογενειών τους έχουν εγκαταλείψει τη Γάζα αλλά στον πολιορκούμενο θύλακα παραμένουν αμερικανοί πολίτες και συνεχίζονται οι δύσκολες διαπραγματεύσεις για να εξασφαλιστεί η απελευθέρωση των ομήρων που έχει συλλάβει η Χαμάς, δήλωσε σήμερα αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Σε αυτούς που έχουν εγκαταλείψει τη Γάζα περιλαμβάνονται αμερικανοί πολίτες, κάτοικοι των ΗΠΑ με μόνιμη άδεια παραμονής και οι οικογένειές τους, είπε ο Τζόναθαν Φάινερ, ο αναπληρωτής σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου στην εκπομπή του CBS,"Face the Nation."

Όπως είπε ο Φάινερ, ένας αριθμός Αμερικανών που επιθυμεί να εγκαταλείψει τη Γάζα παραμένει εκεί καθώς συνεχίζονται οι συγκρούσεις Ισραήλ-Χαμάς, αλλά δεν διευκρίνισε τον αριθμό.

Την περασμένη εβδομάδα ο Αμερικανός ΥΠΕΞ Άντονι Μπλίνκεν δήλωσε ότι περίπου 400 αμερικανοί πολίτες και οι οικογένειές τους--συνολικά περί τα 1.000 άτομα--θέλουν να φύγουν από την περιοχή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: Μεσανατολικό ΗΠΑ Λωρίδα της Γάζας
