Μητσοτάκης για Ερντογάν: «Σηκώθηκα και του είπα πως ό,τι έχω θα στο πω κατά πρόσωπο...»- Δείτε βίντεο

Ενα βίντεο που δείχνει τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να περιγράφει πώς αντέδρασε στις προκλήσεις Ερντογάν, στο δείπνο των ηγετών στην Πράγα, ανήρτησε στο twitter ο δημοσιογράφος του Channel 4, Georg von Harrach. Δίπλα στον πρωθυπουργό, διακρίνεται στο βίντεο η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν:

Greek PM @kmitsotakis overheard this morning after reports of a stormy exchange with Turkish President at European Political Community #EPC



"Stood up and said to Erdogan...in your face" pic.twitter.com/FXTO27KenV