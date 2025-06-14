Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, το Σάββατο, σύμφωνα με τον σύμβουλο του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ, όπως μετέδωσαν τα ρωσικά κρατικά πρακτορεία ειδήσεων RIA, TASS και Interfax.

Η συνομιλία διήρκεσε 50 λεπτά και, σύμφωνα με τον Ουσακόφ, ήταν «ουσιαστική και πολύ χρήσιμη».

Στο επίκεντρο της συνομιλίας βρέθηκαν η κατάσταση στην Ουκρανία, με τον Πούτιν να επιβεβαιώνει τη διάθεση της Ρωσίας να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις μετά τις 22 Ιουνίου. Οι δύο ηγέτες συζήτησαν, επίσης, για τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, και συγκεκριμένα τις επιχειρήσεις του Ισραήλ κατά του Ιράν, τις οποίες ο Πούτιν καταδίκασε ανοιχτά.

Αναφέρθηκαν και στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, με τις δύο πλευρές να μην αποκλείουν την επιστροφή στις διαπραγματεύσεις για το ζήτημα αυτό στο μέλλον.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο Τραμπ εξέφρασε το ενδιαφέρον του για ταχεία επίλυση της ρωσο-ουκρανικής σύρραξης, ενώ ο Πούτιν του ευχήθηκε για τα γενέθλιά του.

Σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο Interfax, το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στον Ρώσο πρόεδρο πως οι Αμερικανοί διαπραγματευτές είναι έτοιμοι να επαναλάβουν τις συνομιλίες με εκπροσώπους του Ιράν.

Η ίδια πηγή μετέδωσε ότι ο Τραμπ, εξέφρασε στον Πούτιν την έντονη ανησυχία του για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση «εξαιρετικά ανησυχητική».

Πηγή: skai.gr

