Το Ισραήλ χτύπησε ενεργειακές υποδομές στο Ιράν – Πυρκαγιά στο κοίτασμα Νότιο Παρς

Το Ισραήλ διευρύνει τους στόχους του πλήττοντας στρατηγικές ενεργειακές εγκαταστάσεις στο νότιο Ιράν, σύμφωνα με το πρακτορείο Fars News. Στο στόχαστρο το κοίτασμα φυσικού αερίου Νότιο παρς και το διυλιστήριο Ασαλουγιέ.

Ιρανικά μέσα μεταδίδουν ότι στο Νότιο Παρς έχει ξεσπάσει μεγάλη φωτιά, με τις αρχές να στέλνουν πυροσβεστικά οχήματα στην περιοχή.



🔴BREAKING: Israel struck a refinery in the South Pars field, Bushehr Province, using UAVs. pic.twitter.com/9jLzkWHmVr — נועה מגיד | Noa magid (@NoaMagid) June 14, 2025

Πηγή: skai.gr

