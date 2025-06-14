Λογαριασμός
Το Ισραήλ χτύπησε ενεργειακές υποδομές στο Ιράν – Πυρκαγιά στο κοίτασμα Νότιο Παρς

Ιρανικά μέσα μεταδίδουν ότι στο Νότιο Παρς έχει ξεσπάσει μεγάλη φωτιά, με τις αρχές να στέλνουν πυροσβεστικά οχήματα στην περιοχή  

Ιράν

Το Ισραήλ διευρύνει τους στόχους του πλήττοντας στρατηγικές ενεργειακές εγκαταστάσεις στο νότιο Ιράν, σύμφωνα με το πρακτορείο Fars News. Στο στόχαστρο το κοίτασμα φυσικού αερίου Νότιο παρς και το διυλιστήριο Ασαλουγιέ.

Ιρανικά μέσα μεταδίδουν ότι στο Νότιο Παρς έχει ξεσπάσει μεγάλη φωτιά, με τις αρχές να στέλνουν πυροσβεστικά οχήματα στην περιοχή.
 

TAGS: Ισραήλ Ιράν
