Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν προειδοποίησε σήμερα για μια «ισχυρότερη» στρατιωτική απάντηση από το Ιράν αν το Ισραήλ συνεχίσει τις επιθέσεις του εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας, δεύτερη ημέρα των πολεμικών συγκρούσεων μεταξύ των δύο χωρών - ορκισμένων εχθρών.

«Η συνεχιζόμενη σιωνιστική επιθετικότητα θα οδηγήσει σε μια ισχυρότερη και πιο σφοδρή απάντηση από τις ιρανικές ένοπλες δυνάμεις», δήλωσε ο Πεζεσκιάν κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον Πακιστανό πρωθυπουργό Σεχμπάζ Σαρίφ, σύμφωνα με ανακοίνωση της ιρανικής προεδρίας.

