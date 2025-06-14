Ο νέος γύρος συνομιλιών ΗΠΑ-Ιράν για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, που είχε προγραμματιστεί για αύριο Κυριακή στο Μουσκάτ, δεν θα πραγματοποιηθεί, ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν, Μπαντρ Αλμπουσάιντι.

Το Ομάν είναι μεσολαβήτρια χώρα στις αμερικανο-ιρανικές διαπραγματεύσεις.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά την άνευ προηγουμένου σε μέγεθος ισραηλινή επίθεση στο Ιράν - με ισραηλινές επιδρομές που σκότωσαν Ιρανούς διοικητές και επιστήμονες και έπληξαν πυρηνικές εγκαταστάσεις, σε μια ισραηλινή επιχείρηση με δηλωμένο στόχο το πυρηνικό πρόγραμμα της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν.

Νωρίτερα σήμερα η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι ο διάλογος με την Ουάσινγκτον για το πυρηνικό του πρόγραμμα είναι «ανούσιος» μετά τις ισραηλινές επιθέσεις. Σημείωσε ωστόσο ότι ακόμη δεν είχε αποφασίσει αν θα μετάσχει στις συνομιλίες που προγραμματίζονται για αύριο, Κυριακή.

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε νωρίτερα σήμερα ότι οι ΗΠΑ «ελπίζουν» να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν.

Το Ιράν είχε κατηγορήσει νωρίτερα τις ΗΠΑ για συνέργεια στις επιθέσεις του Ισραήλ, αλλά η Ουάσινγκτον αρνήθηκε την κατηγορία και δήλωσε στην Τεχεράνη στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ότι θα ήταν «συνετό» να διαπραγματευτεί για το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Το Ιράν δηλώνει ότι το πρόγραμμά του εμπλουτισμού ουρανίου έχει μόνον μη στρατιωτικούς σκοπούς, απορρίπτοντας τις ισραηλινές κατηγορίες ότι αναπτύσσει μυστικά πυρηνικά όπλα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Reuters ότι αυτός και η ομάδα του γνώριζαν ότι επίκειντο ισραηλινές επιθέσεις, σημειώνοντας ωστόσο ότι εξακολουθούν να βλέπουν πως υπάρχει περιθώριο για μια συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

