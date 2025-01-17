Πώς ξεκίνησαν οι πυρκαγιές στο Λος Άντζελες; Αυτό είναι το βασικό ερώτημα στο οποίο ζητούν μια απάντηση οι κάτοικοι των περιοχών που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές που σάρωσαν τα πάντα στο πέρασμά τους καίγοντας δεκάδες χιλιάδες στρέμματα γης, καταστρέφοντας κτίρια και αφήνοντας χιλιάδες χωρίς σπίτια.

Το μονοπάτι πεζοπορίας μέσω του φαραγγιού Temescal στο δυτικό Λος Άντζελες, ένα από τα αγαπημένα μέρη των ντόπιων έχει αποκλειστεί από τους ερευνητές που πιστεύουν ότι μπορεί η φωτιά να ξεκίνησε από εκείνο το σημείο. Παρόμοια σκηνή διαδραματίζεται και στα βουνά του San Gabriel όπου μια ακόμη φωτιά ξεκίνησε από το σημείο εκείνο ισοπεδώνοντας την κοινότητα της Αλτάδενα.

Οι ερευνητές και στις δύο τοποθεσίες καθαρίζουν φαράγγια και μονοπάτια και εξετάζουν πέτρες, μπουκάλια, κονσέρβες - τυχόν συντρίμμια που έχουν απομείνει και ο,τιδήποτε θα μπορούσε να αποτελεί ένδειξη για την προέλευση αυτών των πυρκαγιών.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία απάντηση για το τι προκάλεσε τις φονικές αυτές πυρκαγιές. Εμπρηστές; καλώδια ηλεκτρικής ενέργειας; μικρές φωτιές που ξέσπασαν πριν από τις πυρκαγιές στο Pacific Palisades που σβήστηκαν, αλλά μπορεί να άναψαν ξανά όταν ξέσπασαν οι δυνατοί άνεμοι της Santa Ana; Οι ερευνητές εξετάζουν όλες τις θεωρίες και πολλά ακόμα στοιχεία όπως μαρτυρίες ανθρώπων, κάμερες, από τους πρώτους που έφτασαν στα σημεία που φλέγονταν.

Ωστόσο, οι απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά μπορεί να δοθούν ακόμα και ένα χρόνο μετά.

«Είναι πολύ νωρίς. Όλοι θέλουν απαντήσεις, εμείς θέλουμε απαντήσεις, η κοινότητα θέλει απαντήσεις. Αξίζουν μια εξήγηση. Απλώς χρειάζεται χρόνος», δήλωσε στο BBC η Ginger Colbrun, εκπρόσωπος του τμήματος του Λος Άντζελες του Γραφείου Αλκοόλ, Καπνού, Πυροβόλων και Εκρηκτικών των ΗΠΑ (ATF).

«Μυρίζω φωτιά»

Το πρώτο ίχνος από τις Palisades Fire είναι πιθανό να εντοπίστηκε από τον Kai Cranmore και τους φίλους του καθώς έκαναν πεζοπορία στο φαράγγι Temescal, σε ένα μονοπάτι όπου συχνάζουν οι λάτρεις της φύσης και οι λάτρεις της Καλιφόρνιας. Δεν είναι ασυνήθιστο για τους επισκέπτες να φέρουν αλκοόλ μαζί τους και να ακούν μουσική, χαλαρώνοντας στη φύση.

Σε μια σειρά από βίντεο που δημοσιεύτηκαν στο διαδίκτυο, ο Cranmore και οι φίλοι του φαίνονται να τρέχουν στο φαράγγι το πρωί της 7ης Ιανουαρίου. Τα πρώτα βίντεο δείχνουν ένα μικρό σύννεφο καπνού να αναδύεται από έναν λόφο. Λαχανιασμένοι, σχολιάζουν ότι μύρισαν φωτιά πριν δουν καπνό να ανεβαίνει. Αυτό το μικρό σύννεφο άρχισε στη συνέχεια να γίνεται πιο σκοτεινό και οι φλόγες αργότερα υψώθηκαν πάνω από την κορυφή του λόφου.

Τα βίντεο των πεζοπόρων εξετάζονται ως μέρος της επίσημης έρευνας που πραγματοποιείται για την προέλευση της πυρκαγιάς Palisades, επιβεβαίωσε η Ginger Colbrun του ATF.

«Οι ανακριτές, μιλούν με όλους», είπε.

Κάποιοι στο Διαδίκτυο έσπευσαν να κατηγορήσουν τους πεζοπόρους για τη φωτιά, σημειώνοντας πόσο κοντά ήταν όταν ξέσπασε. Ακόμη και ο ηθοποιός Rob Schneider το έκανε.

Επιπλέον, η Colbrun είπε ότι οι ερευνητές παίρνουν καταθέσεις από πυροσβέστες που ανταποκρίθηκαν σε μια κλήση που δέχτηκαν λίγες ημέρες πριν το ξέσπασμα των φονικών πυρκαγιών στο ίδιο φαράγγι από όπου ξεκίνησε η Palisades Fire. Μια θεωρία υποστηρίζει ότι μια μικρή πυρκαγιά την 1η Ιανουαρίου δεν έσβησε ποτέ πλήρως και αναζωπυρώθηκε έξι ημέρες αργότερα καθώς οι άνεμοι άρχισαν να γίνονται ισχυροί.

Ένα άτομο της ασφάλειας που φρουρεί το μονοπάτι είπε στο BBC ότι έβλεπε για μέρες καπνό ή σκόνη. Το πρωί της πυρκαγιάς περιπολούσε τη γειτονιά που συνόρευε με το φαράγγι και κάλεσε τους πυροσβέστες καθώς άρχισε να βγαίνει πυκνός καπνός.

Αλλά ο αρχηγός της πυροσβεστικής της κομητείας του Λος Άντζελες, Άντονι Μαρόνε, απέρριψε τις εικασίες ότι οι δύο πυρκαγιές με διαφορά σχεδόν μίας εβδομάδας, θα μπορούσαν να συνδέονται.

«Είχαμε πολλές πυρκαγιές στην περιοχή της κομητείας του Λος Άντζελες σχεδόν ταυτόχρονα, κάτι που μας κάνει να πιστεύουμε ότι αυτές οι πυρκαγιές πυροδοτήθηκαν σκόπιμα από ένα άτομο», είπε ο αρχηγός Μαρόνε.

Προσθέτει ότι περίπου οι μισές από τις πυρκαγιές στις οποίες ανταποκρίνεται συνήθως ο οργανισμός είναι σκόπιμες.

Ο αρχηγός Μαρόνε έχει επικεντρωθεί κυρίως στην άλλη πλευρά της πόλης, στην Eaton Fire η οποία ισοπέδωσε ολόκληρες γειτονιές και κατέστρεψε πολυκατοικίες σκοτώνοντας τουλάχιστον 17 ανθρώπους. Η φωτιά του Eaton ξέσπασε λίγο μετά τη δύση του ηλίου στις 7 Ιανουαρίου - ώρες αφότου οι πυροσβέστες έδινα μάχη στις Παλισάδες.

«Μωρό μου έχουμε πρόβλημα»

Ο Jeffrey Ku κατέγραψε μερικά από τα πρώτα πλάνα της πυρκαγιά καθώς εκείνη απλωνόταν. Αρχικά, η σύζυγός του αντιλήφθηκε τις φλόγες λέγοντας «Μωρό μου έχουμε πρόβλημα». Στη συνέχεια όσο η φωτιά απλωνόταν άρχισαν να μαζεύουν τα σημαντικότερα πράγματα εγκαταλείποντας το σπίτι τους.

«Παρακαλώ Θεέ, παρακαλώ Θεέ, σώσε μας, σώσε το σπίτι μας. Σε παρακαλώ Θεέ, σε παρακαλώ», ακούγεται σε ένα βίντεο.

Ο μεγάλος μεταλλικός πύργος παροχής ηλεκτρικής ενέργειας που κατέγραψε ο κ. Ku είναι πλέον στο επίκεντρο των ερευνητών καθώς όπως φαίνεται στα βίντεο η φωτιά ξέσπασε κοντά σε μια κολώνα ηλεκτρισμού.

Οι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας έχουν κατηγορηθεί για μερικές από τις χειρότερες πυρκαγιές της Καλιφόρνια, συμπεριλαμβανομένης της πυρκαγιάς του 2018 στο Camp Fire που σκότωσε 85 ανθρώπους και κατέστρεψε την πόλη Paradise.

Λίγες ημέρες μετά το ξέσπασμα των πυρκαγιών, υποβλήθηκαν πέντε αγωγές στην εταιρεία Southern California Edison. Η εταιρεία λέει ότι δεν έχει βρει κανένα στοιχείο ότι ο εξοπλισμός της ευθύνεται για τη φωτιά και εξετάζει τις αγωγές.

Η Cal Fire προειδοποίησε να μην αποδίδονται ευθύνες σε κανένα πριν την ολοκλήρωση της έρευνας.

«Θέλουμε να βεβαιωθούμε ότι δεν δείχνουμε κανένα δάχτυλο προς καμία κατεύθυνση γιατί έχουμε δει τι συμβαίνει όταν κάποιος κατηγορείται ψευδώς», είπε ο Gerry Magaña, αναπληρωτής επικεφαλής επιχειρήσεων, σε συνέντευξή του στο BBC.

«Προκαλεί χάος».

Πηγή: skai.gr

