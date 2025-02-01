Οι δύο καταστροφικές πυρκαγιές στο Λος Άντζελες τέθηκαν υπό πλήρη έλεγχο από τους πυροσβέστες χθες, αφότου έκαιγαν για περισσότερες από τρεις εβδομάδες, προκαλώντας τον θάνατο περίπου 30 ανθρώπων και τον εκτοπισμό χιλιάδων άλλων.

Οι πυρκαγιές του Παλισέιντς (Palisades) και του Ίτον (Eaton), στην κομητεία του Λος Άντζελες, στη νότια Καλιφόρνια, ήταν οι πλέον καταστροφικές στην ιστορία της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης των ΗΠΑ.

Έκαψαν μια επιφάνεια άνω των 150 τετραγωνικών χιλιομέτρων και περισσότερες από 10.000 κατοικίες, προκαλώντας ζημιές το κόστος των οποίων υπολογίζεται σε εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια.

Η ιδιωτική μετεωρολογική υπηρεσία AccuWeather υπολογίζει το ύψος των ζημιών και των οικονομικών απωλειών μεταξύ 250 και 275 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η Cal Fire, η πυροσβεστική υπηρεσία της πολιτείας, ανέφερε χθες στον ιστότοπό της ότι οι δύο πυρκαγιές έχουν περιοριστεί σε ποσοστό 100%.

Πιο πριν, οι αρχές είχαν άρει τις εντολές εκκένωσης, καθώς οι φωτιές δεν αποτελούσαν πλέον σοβαρή απειλή εδώ και πολλές ημέρες.

Τα δύο μέτωπα εκδηλώθηκαν την 7η Ιανουαρίου και τα ακριβή αίτιά τους ερευνώνται.

Σύμφωνα με μια μελέτη που διεξήγαγαν δεκάδες ερευνητές και δημοσιεύτηκε αυτήν την εβδομάδα, η κλιματική αλλαγή, που προκαλεί ο άνθρωπος, προετοίμασε το έδαφος για τις πυρκαγιές, μειώνοντας τις βροχές, ξεραίνοντας τη βλάστηση και παρατείνοντας την επικίνδυνη αλληλεπικάλυψη μεταξύ των συνθηκών ξηρασίας, που ευνοούν τις φωτιές και των ισχυρών ανέμων Santa Ana, που πνέουν τον χειμώνα.

Η δήμαρχος του Λος Άντζελες Κάρεν Μπας ευχήθηκε, χθες, σε ένα δελτίο Τύπου, «την επιστροφή των πολιτών στα σπίτια τους για να τα ανοικοδομήσουν όσο το δυνατόν ταχύτερα και ασφαλέστερα», υπογραμμίζοντας ότι θα επιδειχθεί «μηδενική ανοχή στο έγκλημα».

Ο αρχηγός της αστυνομίας της πόλης Τζιμ ΜακΝτόνελ ανακοίνωσε ότι θα υπάρξει αστυνομική παρουσία δεκαπλάσια σε μέγεθος σε σύγκριση με πριν από τις πυρκαγιές, προκειμένου να αποφευχθούν νέα περιστατικά λεηλασιών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

