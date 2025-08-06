Λογαριασμός
Θρίλερ με Τούρκο επιχειρηματία που ταξίδευε προς Μύκονο - Το σκάφος του ναυάγησε στη Θάλασσα του Μαρμαρά (Εικόνες και βίντεο)

Τα ίχνη του Halit Yukay ακόμα αγνοούνται, ενώ είναι σε εξέλιξη έρευνες του τουρκικού Λιμενικού - Το σκάφος του βρέθηκε ημιβυθισμένο 

O Halit Yukay

Θρίλερ εκτυλίσσεται στη Θάλασσα του Μαρμαρά, όπου βρέθηκε διαλυμένο το σκάφος ενός γνωστού Τούρκου επιχειρηματία, ο οποίος ταξίδευε από την τουρκική Γιάλοβα με προορισμό τη Μύκονο

Σύμφωνα με την Milliyet, πρόκειται για τον Halit Yukay, γνωστό στη χώρα του στον τομέα της κατασκευής πολυτελών γιοτ, τα ίχνη του οποίου ακόμη αγνοούνται. 

Σύμφωνα με το τουρκικό Λιμενικό, στις 4 Αυγούστου, στις 23:40, οι συγγενείς του επιχειρηματία δήλωσαν ότι ο 43χρονος είχε αναχωρήσει από τη Γιάλοβα με το σκάφος του, Grey Wolf και για ώρες δεν είχε δώσει σημεία ζωής.

Άμεσα, ξεκίνησαν έρευνες στην περιοχή, ενώ την επόμενη ημέρα, μέλη πληρώματος ενός εμπορικού πλοίου, εντόπισαν θραύσματα ημιβυθισμένου σκάφους στην επιφάνεια της θάλασσας και ειδοποίησαν τις Αρχές.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις του Λιμενικού και ομάδες δυτών που πραγματοποίησαν καταδύσεις στο ναυάγιο, χωρίς ωστόσο να εντοπιστούν ίχνη του αγνοούμενου επιχειρηματία.

Οι έρευνες συνεχίζονται ενώ την υπόθεση έχει αναλάβει η εισαγγελία του Μαρμαρά. 

 
 

