Θρίλερ εκτυλίσσεται στη Θάλασσα του Μαρμαρά, όπου βρέθηκε διαλυμένο το σκάφος ενός γνωστού Τούρκου επιχειρηματία, ο οποίος ταξίδευε από την τουρκική Γιάλοβα με προορισμό τη Μύκονο.

Σύμφωνα με την Milliyet, πρόκειται για τον Halit Yukay, γνωστό στη χώρα του στον τομέα της κατασκευής πολυτελών γιοτ, τα ίχνη του οποίου ακόμη αγνοούνται.

TEKNESİ PARÇALANMIŞ HALDE BULUNDU

Yunanistan'a açılan iş insanı Halit Yukay kaybolduhttps://t.co/G8Iehd0FPf



Foto: DHA pic.twitter.com/c6lHkzBDbp — NTV (@ntv) August 5, 2025

Σύμφωνα με το τουρκικό Λιμενικό, στις 4 Αυγούστου, στις 23:40, οι συγγενείς του επιχειρηματία δήλωσαν ότι ο 43χρονος είχε αναχωρήσει από τη Γιάλοβα με το σκάφος του, Grey Wolf και για ώρες δεν είχε δώσει σημεία ζωής.

Yalova'dan Yunanistan'a gitmek üzere teknesiyle denize açılan ve teknesi parçalanmış yarı batık halde bulunan iş insanı Halit Yukay'ın son görüntüleri ortaya çıktı... pic.twitter.com/lBXifgKogP — Gazete Memleket (@gazetemmemleket) August 6, 2025

Άμεσα, ξεκίνησαν έρευνες στην περιοχή, ενώ την επόμενη ημέρα, μέλη πληρώματος ενός εμπορικού πλοίου, εντόπισαν θραύσματα ημιβυθισμένου σκάφους στην επιφάνεια της θάλασσας και ειδοποίησαν τις Αρχές.

Yalova’dan Yunanistan’ın Mikonos Adası’na gitmek üzere denize açılan Mazu Yachts’ın sahibi ünlü iş adamı Halit Yukay’a ait yat, Balıkesir’in Marmara Adası açıklarında ikiye ayrılmış halde bulundu. Ekipler, kaybolan iş adamını bulmak için arama-kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. pic.twitter.com/iK7yt8BBmS — Mynet (@mynet) August 5, 2025

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις του Λιμενικού και ομάδες δυτών που πραγματοποίησαν καταδύσεις στο ναυάγιο, χωρίς ωστόσο να εντοπιστούν ίχνη του αγνοούμενου επιχειρηματία.

Οι έρευνες συνεχίζονται ενώ την υπόθεση έχει αναλάβει η εισαγγελία του Μαρμαρά.





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.