Ιδρυτής και ιδιοκτήτης της εταιρείας Mazu Yachts, που κατασκευάζει πολυτελή γιοτ, είναι ο γνωστός Τούρκος επιχειρηματίας Halit Yukay (Χαλίτ Γιουκάι), ο οποίος αγνοείται μετά τη βύθιση του σκάφους του στη Θάλασσα του Μαρμαρά.

Ο 43χρονος σκόπευε να έρθει στη Μύκονο, όταν, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, το σκάφος του βυθίστηκε το Σάββατο, με τα ίχνη του να αγνοούνται ακόμη.

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα, η σύζυγος του Γιουκάι είναι η Ελληνίδα Rania Stypa (Ράνια Στύπα) και είναι διευθύντρια Μάρκετινγκ και Δημοσίων Σχέσεων της Mazu Yachts.

Αγαπούσε τα σκάφη και η θάλασσα από παιδί

Ο Halit Yukay γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Κωνσταντινούπολη. Η αγάπη του για τα σκάφη ξεκίνησε από την παιδική του ηλικία, χάρη στον πατέρα του, που αγόραζε περιοδικά για γιοτ και περνούσε μαζί του τα καλοκαίρια στη θάλασσα. Μάλιστα, σε ηλικία μόλις 6 ετών, σχεδίασε το πρώτο του σκάφος, στο σχολικό του τετράδιο.

Το 2011 έκανε το παιδικό του όνειρο πραγματικότητα, ιδρύοντας τη Mazu Yachts. Τα σκίτσα του πήραν σάρκα και οστά, με τα σκάφη της εταιρείας του να ξεχωρίζουν για τον σχεδιασμό, την καινοτομία και την ποιότητα κατασκευής τους.

Σε παλαιότερη συνέντευξή του στη Volvo Penta, ο ίδιος είχε δηλώσει: «Το όνειρό μου ήταν να κατασκευάζω σκάφη. Τώρα ζω αυτό το όνειρο», ενώ περιέγραφε πώς το πρώτο του project – ένα σκάφος 17 μέτρων – πωλήθηκε αμέσως. «Έτσι ξεκίνησαν όλα», έλεγε χαρακτηριστικά.

Η σχέση του με τη θάλασσα δεν περιοριζόταν στον επαγγελματικό τομέα. Ο Yukay ήταν παθιασμένος με την ιστιοπλοΐα, κάτι που όπως έλεγε, του μετέδωσαν ο παππούς και ο πατέρας του.

«Λατρεύω να βρίσκομαι στη θάλασσα. Λατρεύω την ιστιοπλοΐα και κάνω ιστιοπλοΐα από τότε που γεννήθηκα», έλεγε.

Τα σκάφη της Mazu Yachts είχαν προσελκύσει το ενδιαφέρον τόσο της τουρκικής όσο και της διεθνούς αγοράς, ενώ σύμφωνα με το CNN Türk, έχει πελάτες σημαντικές προσωπικότητες της Τουρκίας.

Στο ταξίδι του από την τουρκική Γιάλοβα με προορισμό τη Μύκονο έκανε με το σκάφος του, Grey Wolf και το παρακάτω βίντεο δείχνει την αναχώρησή του:

Yalova'dan Yunanistan'a gitmek üzere teknesiyle denize açılan ve teknesi parçalanmış yarı batık halde bulunan iş insanı Halit Yukay'ın son görüntüleri ortaya çıktı... pic.twitter.com/lBXifgKogP — Gazete Memleket (@gazetemmemleket) August 6, 2025

Πηγή: skai.gr

