Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε την Τετάρτη τις αναφορές ότι η κυβέρνησή του εξετάζει τη μεταφορά μεταναστών στη ναυτική βάση Γκουαντάναμο, καθώς σε δηλώσεις του ανέφερε ότι θα υπογράψει εκτελεστικό διάταγμα που θα δίνει εντολή στο Πεντάγωνο και στο Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας να προετοιμάσουν μια εγκατάσταση μεταναστών στον Κόλπο του Γκουαντάναμο.

«Έχουμε 30.000 κρεβάτια στο Γκουαντάναμο για να κρατήσουμε τους χειρότερους εγκληματίες παράνομους ξένους που απειλούν τον αμερικανικό λαό», είπε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στον Λευκό Οίκο.

Νωρίτερα, ερωτηθείσα σχετικά η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ είχε απαντήσει ότι η κυβέρνηση Τραμπ εξέταζε αυτό το ενδεχόμενο.

«Εξετάζουμε την κατάσταση και το συζητάμε αυτή τη στιγμή», είπε στο τηλεοπτικό κανάλι Fox News, σημειώνοντας ότι επαφίεται «στον πρόεδρο» να λάβει την απόφαση.

Η φυλακή αυτή «είναι ένα ατού και θα συνεχίσουμε να εξετάζουμε πώς θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα ατού μας για να εγγυηθούμε την ασφάλεια της Αμερικής», πρόσθεσε.

Προεκλογικά, ο Ντόναλντ Τραμπ κατήγγειλε την «εισβολή» των μεταναστών που «μολύνουν το αίμα» των ΗΠΑ και προκαλούν ένα κύμα εγκληματικότητας, κάτι όμως που δεν αποδεικνύεται από τα επίσημα στατιστικά στοιχεία.

Η φυλακή του Γκουαντάναμο ιδρύθηκε το 2002 μέσα στην αμερικανική στρατιωτική βάση στην Κούβα, στο πλαίσιο του «πολέμου κατά της τρομοκρατίας» που είχε κηρύξει ο τότε πρόεδρος Τζορτζ Ου. Μπους μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001. Κρατήθηκαν εκεί εκατοντάδες άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και ορισμένα μέλη της Αλ Κάιντα, ωστόσο οι συνθήκες κράτησης και τα καταγγελλόμενα βασανιστήρια προκάλεσαν έντονη πολιτική αντιπαράθεση. Οι Δημοκρατικοί πρώην πρόεδροι Μπαράκ Ομπάμα και Τζο Μπάιντεν εξέφρασαν την πρόθεση να την κλείσουν, αλλά δεν τα κατάφεραν.

Τον περασμένο Σεπτέμβριο η εφημερίδα New York Times αποκάλυψε κυβερνητικά έγγραφα που δείχνουν ότι εδώ και δεκαετίες το Γκουαντάναμο χρησιμοποιείται από τις ΗΠΑ για τη φυλάκιση ορισμένων μεταναστών που εντοπίζονται στη θάλασσα. Οι μετανάστες κρατούνται σε διαφορετικό χώρο από εκείνους που έχουν κατηγορηθεί για τρομοκρατία.

Πέρασε ο νόμος Λέικεν Ρίλεϊ

Εν τω μεταξύ, ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μετέτρεψε την Τετάρτη ένα μέτρο κράτησης μεταναστών σε νόμο, σηματοδοτώντας την πρώτη του νομοθετική νίκη λίγες ημέρες αφότου ανέλαβε τα καθήκοντά του.

Η Βουλή ενέκρινε την τελική έγκριση του νομοσχεδίου με ψήφους 263 κατά 156 την Τετάρτη, με 46 Δημοκρατικούς να τάσσονται υπέρ. Το μέτρο πέρασε επίσης από τη Γερουσία τη Δευτέρα με ψήφους 64-35, με 12 Δημοκρατικούς να το υποστηρίζουν.

Ο νόμος Λέικεν Ρίλεϊ φέρει το όνομα μιας μαθήτριας της νοσηλευτικής που δολοφονήθηκε πέρυσι στην Αθήνα της Τζόρτζια. Ένας μετανάστης από τη Βενεζουέλα που εισήλθε παράνομα στις Ηνωμένες Πολιτείες καταδικάστηκε για τη δολοφονία της σε ισόβια κάθειρξη χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης.

Ο δολοφόνος της Ράιλι είχε αφεθεί ελεύθερος αφού είχε κατηγορηθεί στη Νέα Υόρκη και ξανά μετά από κλοπή στη Τζόρτζια, είπε ο Τραμπ.

Ο πρόεδρος είπε ότι ο νόμος θα σώσει «αμέτρητες» ζωές και τον χαρακτήρισε ως «ένα τέλειο, απίστευτο φόρο τιμής σε μια απίστευτη νεαρή κυρία».

Ο νόμος απαιτεί από την Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων που συλλαμβάνει μετανάστες χωρίς έγγραφα για κλοπές ή βίαια εγκλήματα να κρατούνται στη φυλακή εν αναμονή της δίκης.





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.