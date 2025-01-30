Ο κουβανός πρόεδρος Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ χαρακτήρισε χθες Τετάρτη «πράξη βαρβαρότητας» το σχέδιο που ανακοινώθηκε νωρίτερα από τον αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ να οδηγηθούν 30.000 μετανάστες χωρίς χαρτιά στη φυλακή των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ στον Κόλπο Γουαντάναμο, η οποία γενικά χρησιμοποιείται για την κράτηση κατηγορουμένων για τρομοκρατία.

«Σε μια πράξη βαρβαρότητας, η νέα κυβέρνηση των ΗΠΑ αναγγέλλει τη φυλάκιση στη ναυτική βάση στο Γουαντάναμο, εγκατεστημένη σε κουβανικό έδαφος κατεχόμενο παράνομα, χιλιάδων μεταναστών που απελαύνει βίαια», τόνισε μέσω X ο πρόεδρος της Κούβας.

Σημείωσε ακόμη ότι οι παράτυποι μετανάστες θα εγκλείονται πλάι σε «φυλακές γνωστές για τα βασανιστήρια και τις παράνομες κρατήσεις» υπόπτων για τρομοκρατία.

Οι φυλακές στο Γουαντάναμο

Οι φυλακές στο Γουαντάναμο

Νωρίτερα χθες, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε πως θα ζητήσει η στρατιωτική φυλακή στο Γουαντάναμο να προετοιμαστεί για την υποδοχή ως και 30.000 μεταναστών χωρίς χαρτιά.

«Θα υπογράψω σήμερα (εκτελεστικό) διάταγμα που θα ζητεί από τα υπουργεία Άμυνας και Εσωτερικής Ασφαλείας να προετοιμάσουν κέντρο για 30.000 μετανάστες στον Κόλπο Γουαντάναμο», ανέφερε ο Ρεπουμπλικάνος στον Λευκό Οίκο, προσθέτοντας πως πρόκειται για «εγκληματίες» που έχουν μεταναστεύσει στη χώρα παράνομα.

«Η απόφαση της αμερικανικής κυβέρνησης να φυλακίσει μετανάστες στη ναυτική βάση στο Γουαντάναμο, στον θύλακο όπου δημιούργησε κέντρα βασανιστηρίων και φυλάκισης επ’ αόριστον, μαρτυρά την περιφρόνησή της για την ανθρώπινη κατάσταση και για το διεθνές δίκαιο», σχολίασε μέσω X ο κουβανός υπουργός Εξωτερικών Μπρούνο Ροδρίγκες.

Οι φυλακές στο Γουαντάναμο

Οι φυλακές στο Γουαντάναμο

Η φυλακή του Γουαντάναμο άνοιξε το 2002, στο εσωτερικό αμερικανικής στρατιωτικής βάσης εγκατεστημένης στο νησί της Κούβας, στο πλαίσιο του «παγκόσμιου πολέμου κατά της τρομοκρατίας» που είχε κηρύξει ο αμερικανός πρόεδρος την εποχή, ο Τζορτζ Ου. Μπους, μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001.

Σε αυτήν μετήχθησαν εκατοντάδες κρατούμενοι, ανάμεσά τους ορισμένα μέλη της Αλ Κάιντα, γεγονός που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στις ΗΠΑ και παγκοσμίως, εξαιτίας των συνθηκών κράτησης και της χρήσης βασανιστηρίων.

Οι Δημοκρατικοί πρώην πρόεδροι Τζο Μπάιντεν και Μπαράκ Ομπάμα πήραν και οι δυο όρκο πως θα την έκλειναν, όμως ουδέποτε το κατάφεραν κατά τη διάρκεια των θητειών τους.

Τον Σεπτέμβριο περιήλθαν στην κατοχή της εφημερίδας New York Times κυβερνητικά έγγραφα τα οποία αποκάλυψαν πως η στρατιωτική βάση του Γουαντάναμο χρησιμοποιείται για δεκαετίες από τις ΗΠΑ για να φυλακίζονται επίσης κάποιοι παράτυποι μετανάστες που αναχαιτίζονται στη θάλασσα.

Η ναυτική βάση στον Κόλπο του Γουαντάναμο, στο νοτιοανατολικό τμήμα της Κούβας, εκτείνεται σε 117 τετραγωνικά χιλιόμετρα, έδαφος που η Ουάσιγκτον καταλαμβάνει από το 1903. Η Αβάνα αξιώνει οι ΗΠΑ να εγκαταλείψουν την περιοχή αυτή και να της την παραδώσουν, μάταια.

Οι φυλακές στο Γουαντάναμο

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.