Άλλος ένας κρατούμενος στο Γκουαντάναμο μεταφέρθηκε στην Τυνησία

Το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι παρέδωσε στην Τυνησία έναν κρατούμενο στο Γκουαντάναμο και πλέον απομένουν μόνο 26 άνθρωποι σε αυτήν τη στρατιωτική φυλακή που βρίσκεται στην αμερικανική βάση της Κούβας.

Σύμφωνα με την εφημερίδα New York Times, ο Ρίντα Μπεν Σάλεχ αλ Γιαζίντι ήταν ένας από τους πρώτους κρατούμενους που στάλθηκαν σε αυτήν τη φυλακή, το 2002.

Το Πεντάγωνο ανέφερε ότι η μεταφορά του στην Τυνησία εγκρίθηκε κατόπιν «εξονυχιστικής έρευνας» στην οποία συμμετείχαν πολλές υπηρεσίες.

Μεταξύ των 26 κρατουμένων που παραμένουν στο Γκουαντάμο είναι και ο Χαλίντ Σεΐχ Μοχάμεντ, ο φερόμενος «εγκέφαλος» των επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου 2001.

Από τους 26, οι 14 πληρούν τις προϋποθέσεις για τη μεταφορά τους σε άλλες χώρες.

Η φυλακή του Γκουαντάναμο, όπου κρατήθηκαν περίπου 800 άνθρωποι, αμαύρωσε την εικόνα των ΗΠΑ στο εξωτερικό. Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, όπως και ο Μπαράκ Ομπάμα πριν από μερικά χρόνια, δεσμεύτηκε να την κλείσει κατά τη διάρκεια της θητείας του, ωστόσο η φυλακή λειτουργεί ακόμη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

