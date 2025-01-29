Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσει τη στρατιωτική φυλακή του Γκουαντάναμο, στην οποία κρατούνται αποκλειστικά άτομα κατηγορούμενα για τρομοκρατία, ως χώρο κράτησης μεταναστών, ανακοίνωσε η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ.

«Εξετάζουμε την κατάσταση και το συζητάμε αυτή τη στιγμή», είπε στο τηλεοπτικό κανάλι Fox News, σημειώνοντας ότι επαφίεται «στον πρόεδρο» να λάβει την απόφαση.

Η φυλακή αυτή «είναι ένα ατού και θα συνεχίσουμε να εξετάζουμε πώς θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα ατού μας για να εγγυηθούμε την ασφάλεια της Αμερικής», πρόσθεσε.

Προεκλογικά, ο Ντόναλντ Τραμπ κατήγγειλε την «εισβολή» των μεταναστών που «μολύνουν το αίμα» των ΗΠΑ και προκαλούν ένα κύμα εγκληματικότητας, κάτι όμως που δεν αποδεικνύεται από τα επίσημα στατιστικά στοιχεία.

Η φυλακή του Γκουαντάναμο ιδρύθηκε το 2002 μέσα στην αμερικανική στρατιωτική βάση στην Κούβα, στο πλαίσιο του «πολέμου κατά της τρομοκρατίας» που είχε κηρύξει ο τότε πρόεδρος Τζορτζ Ου. Μπους μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001. Κρατήθηκαν εκεί εκατοντάδες άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και ορισμένα μέλη της Αλ Κάιντα, ωστόσο οι συνθήκες κράτησης και τα καταγγελλόμενα βασανιστήρια προκάλεσαν έντονη πολιτική αντιπαράθεση. Οι Δημοκρατικοί πρώην πρόεδροι Μπαράκ Ομπάμα και Τζο Μπάιντεν εξέφρασαν την πρόθεση να την κλείσουν, αλλά δεν τα κατάφεραν.

Τον περασμένο Σεπτέμβριο η εφημερίδα New York Times αποκάλυψε κυβερνητικά έγγραφα που δείχνουν ότι εδώ και δεκαετίες το Γκουαντάναμο χρησιμοποιείται από τις ΗΠΑ για τη φυλάκιση ορισμένων μεταναστών που εντοπίζονται στη θάλασσα. Οι μετανάστες κρατούνται σε διαφορετικό χώρο από εκείνους που έχουν κατηγορηθεί για τρομοκρατία.

Πηγή: skai.gr

