Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Τρεις σκιέρ σκοτώθηκαν από χιονοστιβάδα στη Γαλλία

Τρεις σκιέρ νεκροί έπειτα από χιονοστιβάδα που τους παρέσυρε  στην περιοχή Βαλ-Σενί της Σαβοΐας, στην ανατολική Γαλλία- Μια γυναίκα σε κρίσιμη κατάσταση.

Γαλλία: Τρεις σκιέρ σκοτώθηκαν από χιονοστιβάδα

Τρεις νορβηγοί σκιέρ έχασαν σήμερα τη ζωή τους όταν παρασύρθηκαν από χιονοστιβάδα στην περιοχή Βαλ-Σενί της Σαβοΐας, στην ανατολική Γαλλία.

Τα θύματα ήταν μέλη μιας ομάδας οκτώ σκιέρ που παρασύρθηκαν από τη χιονοστιβάδα. Μια γυναίκα διακομίστηκε με ελικόπτερο σε νοσοκομείο της Γκρενόμπλ και η κατάστασή της χαρακτηρίζεται «κρίσιμη», σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει η εφημερίδα Le Dauphiné Libéré.

Δέκα πυροσβέστες ειδικευμένοι σε ορεινές διασώσεις, οι οποίοι συμμετείχαν σε εκπαιδευτική άσκηση σε αυτήν την περιοχή της Σαβοΐας, επιστρατεύτηκαν για τη διάσωση των άτυχων σκιέρ που παρασύρθηκαν από τη χιονοστιβάδα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Γαλλία σκιέρ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark