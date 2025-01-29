Γαλλία: Τρεις σκιέρ σκοτώθηκαν από χιονοστιβάδα

Τρεις νορβηγοί σκιέρ έχασαν σήμερα τη ζωή τους όταν παρασύρθηκαν από χιονοστιβάδα στην περιοχή Βαλ-Σενί της Σαβοΐας, στην ανατολική Γαλλία.

Τα θύματα ήταν μέλη μιας ομάδας οκτώ σκιέρ που παρασύρθηκαν από τη χιονοστιβάδα. Μια γυναίκα διακομίστηκε με ελικόπτερο σε νοσοκομείο της Γκρενόμπλ και η κατάστασή της χαρακτηρίζεται «κρίσιμη», σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει η εφημερίδα Le Dauphiné Libéré.

Δέκα πυροσβέστες ειδικευμένοι σε ορεινές διασώσεις, οι οποίοι συμμετείχαν σε εκπαιδευτική άσκηση σε αυτήν την περιοχή της Σαβοΐας, επιστρατεύτηκαν για τη διάσωση των άτυχων σκιέρ που παρασύρθηκαν από τη χιονοστιβάδα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

