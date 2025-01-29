Συρία: Ο Αχμέντ αλ Σάρα αυτοανακηρύχθηκε μεταβατικός πρόεδρος 

Ο Αχμέντ αλ Σάρα την Τετάρτη ουσιαστικά αυτοανακηρύχθηκε μεταβατικός πρόεδρος της Συρίας. Του ανατέθηκε προσωρινό νομοθετικό συμβούλιο για τη μεταβατική περίοδο «μέχρι την κατάρτιση νέου συντάγματος». Αναλαμβάνει επίσης τα καθήκοντα της συριακής προεδρίας και την εκπροσωπεί σε διεθνή φόρουμ.

Ο υψηλόβαθμος τζιχαντιστής αξιωματούχος δεσμεύτηκε για την ανοικοδόμηση και ανάπτυξη της Συρίας όπως είχε δεσμευτεί και για την «απελευθέρωσή» της.



«Σπάσαμε τις αλυσίδες, χάρη στον Θεό, και οι βασανισμένοι ελευθερώθηκαν. Αφαιρέσαμε τη σκόνη της ταπείνωσης και της ντροπής από τους ώμους της Συρίας, και ο ήλιος της Συρίας έλαμψε για άλλη μια φορά. Ο κόσμος επευφημούσε και δόξασε, και ήταν μια ‘’Καθαρή Κατάκτηση’’ και μια μεγάλη νίκη» δήλωσε ο αλ Σάρα.



«Το κοινό χαρακτηριστικό του πολέμου και της στρατιωτικής μάχης είναι η καταστροφή, η καταστροφή και η αιματοχυσία, αλλά η νίκη της Συρίας έχει επιτευχθεί και είναι γεμάτη έλεος και δικαιοσύνη» ανέφερε σύμφωνα με το συριακό πρακτορείο.



«Η νίκη είναι καθήκον από μόνη της. Επομένως, η αποστολή των νικητών είναι βαριά και η ευθύνη τους μεγάλη».

Εξωτερική πολιτική

Ο βασικός στόχος της συριακής εξωτερικής πολιτικής, δήλωσε, είναι να συμβάλει στη δημιουργία μιας περιφερειακής και διεθνούς κατάστασης που απολαμβάνει κοινή συνεργασία, αμοιβαίο σεβασμό και στρατηγικές εταιρικές σχέσεις.



Η Συρία αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στους αραβικούς της δεσμούς, συνεχίζει να ενισχύει τις σχέσεις της με τις γειτονικές χώρες, συνεχίζει την πορεία της με σταθερότητα και αποφασιστικότητα και δημιουργεί μια ισχυρή εικόνα που γίνεται όλο και πιο αποτελεσματική στην εξωτερική πολιτική μέσω νέων συνεργασιών σημείωσε ο Αχμέντ αλ Σάρα.



«Χάρη στον Θεό, μπορέσαμε να επιτύχουμε εξαιρέσεις και να αναστείλουμε τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν από την ΕΕ και τις ΗΠΑ, και αυτό με τη σειρά του θα ωφελήσει και θα ενθαρρύνει τη συμμετοχή, τη συνεισφορά και την υποστήριξη για τη χώρα μας και θα επιταχύνει την κίνηση ανάκαμψης και ανάπτυξης».

Διαλύονται ο στρατός και οι θεσμοί του Άσαντ

Ο εκπρόσωπος της Διοίκησης Στρατιωτικών Επιχειρήσεων, συνταγματάρχης Χασάν Αμπντελ Γκάνι ανακοίνωσε τη διάλυση της Λαϊκής Συνέλευσης που σχηματίστηκε από το καθεστώς Άσαντ, την ακύρωση του συντάγματος του 2012 και των νόμων του, τη διάλυση του στρατού του καθεστώτος που ανακηρύχθηκε έκπτωτο, τη διάλυση όλων των μηχανισμών ασφαλείας που συνδέονται με το έκπτωτο καθεστώς, και όλες τις πολιτοφυλακές «και τη συγκρότηση ενός νέου θεσμού ασφαλείας που προστατεύει την ασφάλεια των πολιτών».



Επίσης ανακοινώθηκε η διάλυση του κόμματος Μπάαθ του Μπασάρ αλ Άσαντ, των κομμάτων του Εθνικού Προοδευτικού Μετώπου και των οργανώσεων, θεσμών και επιτροπών που συνδέονται με αυτά, και απαγορεύεται η εκ νέου συγκρότησή τους με οποιοδήποτε άλλο όνομα, και όλα τα περιουσιακά τους στοιχεία επιστρέφουν στο συριακό κράτος.

Πηγή: skai.gr

