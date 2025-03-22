Συνεχίζεται για δεύτερη ημέρα σήμερα η ανάκριση του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου, αυτήν τη φορά για τις κατηγορίες που του αποδίδονται για σχέσεις με τρομοκρατικές οργανώσεις, την ώρα που οι αντιδράσεις για τη σύλληψή του λαμβάνουν εκρηκτικές διαστάσεις.

Αψηφώντας την απαγόρευση δημόσιων συγκεντρώσεων, χιλιάδες διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους στην Κωνσταντινούπολη, την Άγκυρα και πολλές ακόμα τουρκικές πόλεις για τρίτη νύχτα εχθές, προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για τη σύλληψη του δημοφιλούς πολιτικού της αντιπολίτευσης και βασικού αντιπάλου του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην επόμενη προεδρική κούρσα που έχει προγραμματιστεί για το 2028.

Ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου εμφανίστηκε ενώπιον της αστυνομίας σήμερα προκειμένου να καταθέσει για τις κατηγορίες ότι βοήθησε το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν (PKK), σχηματίζοντας εκλογική συμμαχία με το φιλοκουρδικό Λαϊκό Κόμμα Ισότητας και Δημοκρατίας (DEM) κατά τις δημοτικές εκλογές του 2024, μία ημέρα μετά την ανάκρισή του για τις καταγγελίες περί διαφθοράς.

Ο Ιμάμογλου, ο οποίος είναι δημοφιλές στέλεχος της αντιπολίτευσης και θεωρείται ο βασικός πολιτικός αντίπαλος του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, συνελήφθη την Τετάρτη μετά από έφοδο που πραγματοποιήθηκε στην κατοικία του με την κατηγορία για εμπλοκή του σε οικονομικά εγκλήματα και για διασυνδέσεις με τους Κούρδους μαχητές. Δεκάδες άλλες εξέχουσες προσωπικότητες, συμπεριλαμβανομένων δύο περιφερειαρχών, συνελήφθησαν επίσης.

Πολλοί θεωρούν τη σύλληψη του Ιμάμογλου ως πολιτικά κατευθυνόμενη απόπειρα απομάκρυνσης ενός δημοφιλούς πολιτικού της αντιπολίτευσης και βασικού αμφισβητία του Ερντογάν.

Ωστόσο, κυβερνητικά στελέχη απορρίπτουν τις κατηγορίες ότι οι νομικές ενέργειες κατά προσώπων της αντιπολίτευσης έχουν πολιτικά κίνητρα και επιμένουν ότι η δικαιοσύνη στην Τουρκία είναι ανεξάρτητη.

Την Παρασκευή, η αστυνομία ανέκρινε τον Ιμάμογλου για τέσσερις ώρες σχετικά με τις κατηγορίες περί διαφθοράς, με τον δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης να αρνείται όλες τις κατηγορίες, όπως ανέφερε η εφημερίδα Cumhuriyet και άλλα μέσα ενημέρωσης.

Ο Ιμάμογλου αναμένεται να μεταφερθεί στο δικαστικό μέγαρο αργότερα το Σάββατο για ανάκριση από τους εισαγγελείς, όπου θα κριθεί και ποιες κατηγορίες θα αντιμετωπίσει.



Εν τω μεταξύ, εχθές το βράδυ, η αστυνομία στην Κωνσταντινούπολη χρησιμοποίησε σπρέι πιπεριού, δακρυγόνα και λαστιχένιες σφαίρες για να απωθήσει εκατοντάδες διαδηλωτές που προσπάθησαν να σπάσουν ένα οδόφραγμα μπροστά από το ιστορικό υδραγωγείο της πόλης ενώ πετούσαν φωτοβολίδες, πέτρες και άλλα αντικείμενα στους αστυνομικούς.

Η αστυνομία διέλυσε επίσης ομάδες που είχαν συγκεντρωθεί έξω από το δημαρχείο για τρίτη συνεχόμενη νύχτα, μετά την ομιλία που εκφώνησε ο αρχηγός του αντιπολιτευόμενου Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, Οζγκούρ Οζέλ, υπέρ του δημάρχου Κωνσταντινούπολης.

Ταυτόχρονα, η αστυνομία διέλυσε διαδηλώσεις στην πρωτεύουσα Άγκυρα, καθώς και στη Σμύρνη, καταφεύγοντας σε ορισμένες περιπτώσεις σε βάναυσα μέτρα. Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν επίσης σε πολλές άλλες πόλεις, καλώντας την κυβέρνηση να παραιτηθεί.

Συνολικά 343 άτομα συνελήφθησαν στις διαδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν σε όλη τη χώρα, όπως ανακοίνωσε νωρίτερα το υπουργείο Εσωτερικών της Τουρκίας, ενώ τουλάχιστον 16 αστυνομικοί τραυματίστηκαν.

Εν τω μεταξύ, την Παρασκευή ο Ερντογάν διαμήνυσε ότι η κυβέρνηση δεν θα ανεχθεί τις διαδηλώσεις και κατηγόρησε το κόμμα της αντιπολίτευσης για διασυνδέσεις με τη διαφθορά και τις τρομοκρατικές οργανώσεις, ενώ οι αρχές σε Άγκυρα και Σμύρνη απαγόρευσαν τις διαδηλώσεις για πέντε ημέρες, ακολουθώντας την απόφαση που έλαβε νωρίτερα η Κωνσταντινούπολη.

«Μια επιχείρηση κατά της διαφθοράς στην Κωνσταντινούπολη χρησιμοποιείται ως δικαιολογία για να προκαλέσει αναταραχή στους δρόμους μας. Θέλω να γίνει κατανοητό ότι δεν θα επιτρέψουμε σε μια χούφτα οπορτουνιστές να επιφέρουν αναταραχή στην Τουρκία μόνο και μόνο για να προστατεύσουν τα σχέδια της λεηλασίας τους», δήλωσε ο Ερντογάν.

Η σύλληψη του Ιμάμογλου έλαβε χώρα λίγες μέρες πριν οριστεί ως υποψήφιος του αντιπολιτευόμενου Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος για την προεδρία στις προκριματικές εκλογές της Κυριακής. Ο Οζέλ δήλωσε ότι οι προκριματικές εκλογές, όπου μπορούν να ψηφίσουν περίπου 1,5 εκατομμύρια άνθρωποι, θα διεξαχθούν κανονικά όπως είχε προγραμματιστεί.

Το κόμμα της αντιπολίτευσης προέτρεψε επίσης τους πολίτες να συμμετάσχουν σε συμβολικές εκλογές την Κυριακή -μέσω αυτοσχέδιων καλπών που θα στηθούν σε ολόκληρη την Τουρκία- ως ένδειξη αλληλεγγύης προς τον Ιμάμογλου.

Σε ένα μήνυμα που αναρτήθηκε στον λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το Σάββατο, ο Ιμάμογλου χαρακτήρισε τη σύλληψή του ως «πραξικόπημα» και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι εκμεταλλεύεται το δικαστικό σώμα.

Πηγή: skai.gr

