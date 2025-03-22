Εντολή στην υπουργό Δικαιοσύνης των ΗΠΑ να «επανεξετάσει τη διαγωγή» δικαστών, δικηγόρων και νομικών εταιρειών που εμπλέκονται «σε επιπόλαιες, παράλογες και ενοχλητικές διαφορές» σε βάρος της κυβέρνησης έδωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, εντείνοντας τον πόλεμο που έχει εξαπολύσει κατά του νομικού συστήματος της χώρας.

«Η λογοδοσία είναι ιδιαίτερα σημαντική όταν η κακή διαγωγή δικηγόρων και δικηγορικών γραφείων απειλεί την εθνική μας ασφάλεια, την εθνική ασφάλεια, τη δημόσια ασφάλεια ή την εκλογική ακεραιότητα», έγραψε ο Τραμπ σε υπόμνημά του που δόθηκε στη δημοσιότητα αργά την Παρασκευή.

Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι η επανεξέταση των προσφυγών κατά της κυβέρνησης από την Μπόντι θα πρέπει να διευρυνθεί στα τελευταία οκτώ χρόνια, ήτοι από την έναρξη της πρώτης θητείας του.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Τραμπ στις υποθέσεις μετανάστευσης, κατηγορώντας τους δικηγόρους που εκπροσωπούν μετανάστες ότι προτρέπουν τους «πελάτες να αποκρύπτουν το παρελθόν τους ή να λένε ψέματα όταν ασκούν το δικαίωμά τους για αιτήματα ασύλου».

Ο πρόεδρος δεν παρείχε στοιχεία που να υποστηρίζουν αυτόν τον ισχυρισμό, ωστόσο τις τελευταίες ημέρες ο ίδιος και ορισμένοι σύμμαχοί του ζητούν ζήτησαν την παραπομπή του δικαστή των ΗΠΑ Τζέιμς Μπόασμπεργκ με αφορμή την απόφασή του να εμποδίσει τις απελάσεις μεταναστών από τη Βενεζουέλα βάσει του νόμου περί αλλοδαπών εχθρών του 1798.

Αίτημα που προκάλεσε την αντίδραση λίγες ώρες αργότερα του προέδρου του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ Τζον Ρόμπερτς, ο οποίος σε ανακοίνωσή του τόνισε ότι η παραπομπή ομοσπονδιακών δικαστών «δεν είναι η αρμόζουσα αντίδραση» σε περίπτωση διαφωνίας με τις αποφάσεις τους.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.