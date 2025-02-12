Ολοένα και αυξάνεται η ανησυχία στη Μέση Ανατολή για πιθανή επανέναρξη του πολέμου στη Γάζα μετά και τις απειλές του ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι θα τερματίσει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός εάν η Χαμάς δεν απελευθερώσει ισραηλινούς ομήρους μέχρι το Σάββατο.

Οι απειλές του Αμερικανού προέδρου, ότι θα «ξεκινήσει κόλαση» στη Γάζα αν δεν απελευθερωθούν οι όμηροι το Σάββατο αυξάνει τους φόβους πως ένας νέος αιματηρός γύρος βίας στη Μέση Ανατολή βρίσκεται προ το πυλών. Αλλά και ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο υποστήριξε σε συνέντευξή του στο NewsNation ότι το Ισραήλ δεν μπορεί να επιτρέψει στη Χαμάς να χρησιμοποιήσει τη συνεχιζόμενη κατάπαυση του πυρός για την ανασύστασή της.

«Μέρος της πρόκλησης εδώ είναι ότι η Χαμάς συνεχίζει να χρησιμοποιεί δίκτυα για να διακινεί λαθραία όπλα και να βοηθά τον εαυτό της για να ανασυντεθεί», δήλωσε ο Ρούμπιο.

«Το Ισραήλ δεν μπορεί να το επιτρέψει να συμβεί αυτό. Δεν μπορείτε να επιτρέψετε στη Χαμάς να χρησιμοποιήσει την κατάπαυση του πυρός για να ανοικοδομηθεί και να ανακτήσει δυνάμεις», συνεχίζει. «Είναι μια κατάπαυση του πυρός, αλλά δεν είναι μια ανόητη κατάπαυση του πυρός».

Κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του υπουργικού συμβούλιο ασφαλείας του Ισραήλ η οποία διήρκησε πάνω από 4 ώρες, η πρόταση του Προέδρου Τραμπ - να ακυρώσει το Ισραήλ εντελώς τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, εκτός εάν «όλοι» οι όμηροι είχαν επιστραφεί μέχρι το Σάββατο - υιοθετήθηκε από βασικούς Ισραηλινούς υπουργούς. Μετά το τέλος της συνεδρίασης, ο Νετανιάχου δήλωσε σε βιντεοσκοπημένη δήλωση ότι «χαιρετίζει το αίτημα του Προέδρου Τραμπ» προς τη Χαμάς να απελευθερώσει Ισραηλινούς ομήρους.

«Υπό το φως της ανακοίνωσης της Χαμάς σχετικά με την απόφασή της να παραβιάσει τη συμφωνία και να μην απελευθερώσει τους ομήρους μας, χθες το βράδυ έδωσα εντολή στις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις να συγκεντρώσουν δυνάμεις εντός και γύρω από τη Λωρίδα της Γάζας. Η ενέργεια αυτή πραγματοποιείται αυτή την ώρα και θα ολοκληρωθεί πολύ σύντομα», αναφέρει η ανακοίνωση.

Στη συνέχεια, εξέδωσε τελεσίγραφο που, όπως είπε, είχε την ομόφωνη έγκριση του υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας του.

«Εάν η Χαμάς δεν επιστρέψει τους ομήρους μας μέχρι το μεσημέρι του Σαββάτου, η κατάπαυση του πυρός θα λήξει και ο Ισραηλινός Στρατός θα συνεχίσει τις έντονες μάχες μέχρι την τελική ήττα της Χαμάς».

Αυτό ωστόσο που παραμένει «ασαφές» είναι εάν ο ισραηλινός πρωθυπουργός σκοπεύει πραγματικά να τερματίσει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, εάν «όλοι» οι εναπομείναντες όμηροι δεν απελευθερωθούν μέχρι την εν λόγω προθεσμία.

Η Χαμάς θα παραδώσει τους ομήρους εάν η κατάσταση διορθωθεί

Από την πλευρά της η Χαμάς, η οποία ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι αναβάλλει μέχρι νεωτέρας την απελευθέρωση περισσότερων Ισραηλινών ομήρων η οποία ήταν προγραμματισμένη για το Σάββατο, υποστηρίζει ότι «παραμένει προσηλωμένη στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός», αλλά τονίζει ότι το Ισραήλ είναι «υπεύθυνο για τυχόν επιπλοκές ή καθυστερήσεις».

Ο ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς, Μπασέμ Ναΐμ, δήλωσε στο BBC ότι η πόρτα είναι ανοιχτή για μεσολαβητές των ΗΠΑ, του Κατάρ και της Αιγύπτου να παρέμβουν και να επαναφέρουν τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός σε καλό δρόμο.

«Δεν επιθυμούμε να καταρρεύσει αυτή η συμφωνία», είπε. «Κάνουμε τα μέγιστα για να αποφύγουμε τυχόν εμπόδια, οποιεσδήποτε προκλήσεις, και ως εκ τούτου είμαστε έτοιμοι να παραδώσουμε κρατούμενους το επόμενο Σάββατο εάν η κατάσταση διορθωθεί μέσω των μεσολαβητών».

Η Χαμάς επανέλαβε επίσης ότι απορρίπτει το σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να «καταλάβει» τη Γάζα, χαρακτηρίζοντας τα σχόλια του προέδρου ως «ρατσιστικά» και λέγοντας ότι το σχέδιο δεν θα πετύχει.

«Το κίνημα της Χαμάς παραμένει προσηλωμένο στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός όσο οι δυνάμεις κατοχής την τηρούν», προσθέτει η οργάνωση.

Έκκληση από τον Γκουντέρες στη Χαμάς

Να διασφαλίσουν ότι η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός θα συνεχίσει να ισχύει προέτρεψε το Ισραήλ και τη Χαμάς, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες.

«Εγώ [ο Αντόνιο Γκουτέρες] απευθύνω έκκληση στη Χαμάς να προχωρήσει στην προγραμματισμένη απελευθέρωση ομήρων το επόμενο Σάββατο και οι δύο πλευρές πρέπει να τηρήσουν πλήρως τις δεσμεύσεις τους στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και να συνεχίσουν τις σοβαρές διαπραγματεύσεις στην Ντόχα για τη δεύτερη φάση».

Το «όραμα» της Αιγύπτου για τη Γάζα

Την ίδια ώρα, ένα «συνολικό όραμα για την ανοικοδόμηση» της Λωρίδας της Γάζας, που θα εγγυάται την παραμονή των Παλαιστινίων στον τόπο τους, σκοπεύει να παρουσιάσει το Κάιρο, όπως γνωστοποίησε χθες το βράδυ το υπουργείο Εξωτερικών της Αιγύπτου.

Η Αίγυπτος εξέφρασε τη «φιλοδοξία» της να συνεργαστεί με την κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ «για την επίτευξη συνολικής και δίκαιης ειρήνης στην περιοχή, επιτυγχάνοντας μια δίκαιη διευθέτηση του παλαιστινιακού ζητήματος που λαμβάνει υπόψη τα δικαιώματα των λαών της περιοχής».

Συγκεκριμένα, το ΥΠΕΞ της Αιγύπτου εξήγησε πως ετοιμάζει σχέδιο για την ανοικοδόμηση του θυλάκου «κατά τρόπο (…) που θα εγγυάται πως ο παλαιστινιακός λαός θα παραμείνει στη γη του και συμμορφούμενο προς (…) τα νόμιμα δικαιώματά του».

Πηγή: skai.gr

