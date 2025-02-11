Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε σήμερα το σχέδιό του να καταλάβει τη Γάζα, οι κάτοικοι της οποίας θα μετεγκατασταθούν μόνιμα αλλού, υποδεχόμενος στον Λευκό Οίκο τον βασιλιά της Ιορδανίας Αμπντάλα και ενώ οι Άραβες σύμμαχοι της Ουάσινγκτον, συμπεριλαμβανομένης της Ιορδανίας, έχουν εκφράσει την αντίθεσή τους σε αυτήν την προοπτική.

Λίγη ώρα αφού ο βασιλιάς και ο γιος του έφτασαν στον Λευκό Οίκο, οι δημοσιογράφοι οδηγήθηκαν στο Οβάλ Γραφείο, όπου ο Αμερικανός πρόεδρος φάνηκε αποφασισμένος να υλοποιήσει το σχέδιό του: να καταλάβει τη Γάζα, να μεταφέρει τους κατοίκους της αλλού και να μεταμορφώσει τον ρημαγμένο από τον πόλεμο θύλακα.

«Θα την πάρουμε. Θα την κρατήσουμε, θα τη λατρέψουμε. Θα το κάνουμε τελικά, όπου θα δημιουργηθούν πολλές θέσεις εργασίας για τους ανθρώπους στη Μέση Ανατολή», είπε, υποστηρίζοντας ότι το σχέδιό του θα «φέρει ειρήνη» στην περιοχή.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι θα εξετάσει το ενδεχόμενο να παρακρατήσει τη βοήθεια που χορηγούν οι ΗΠΑ στην Ιορδανία, εάν το Αμάν αρνηθεί να παραλάβει τους εκτοπισμένους Παλαιστίνιους. Ο βασιλιάς Αμπντάλα είχε απορρίψει ωστόσο προηγουμένως οποιαδήποτε ενέργεια θα οδηγούσε στην προσάρτηση γης και την εκτόπιση των Παλαιστινίων.

Όταν ρωτήθηκε σήμερα εάν η χώρα του θα πάρει Παλαιστίνιους από τη Γάζα, είπε ότι θα πρέπει να κάνει ό,τι είναι καλύτερο για την Ιορδανία. Πρόσθεσε ότι οι αραβικές χώρες θα έρθουν στην Ουάσινγκτον με μια «αντιπρόταση».

«Το θέμα είναι πώς θα λειτουργήσει αυτό με τρόπο που θα είναι καλός για όλους», πρόσθεσε, χωρίς να στηρίξει, ούτε να απορρίψει κατηγορηματικά το σχέδιο του Τραμπ.

Ο βασιλιάς είπε πάντως ότι η Ιορδανία είναι έτοιμη να δεχτεί 2.000 βαριά άρρωστα παιδιά από τη Γάζα.

«Είναι μια ωραία χειρονομία», σχολίασε ο Τραμπ, που καθόταν δίπλα στον προσκεκλημένο του και τον διάδοχο Χουσέιν.

Ο Ιορδανός μονάρχης άφησε επίσης να εννοηθεί ότι η Αίγυπτος επεξεργάζεται ένα σχέδιο συνεργασίας με τον Τραμπ και ότι το σχέδιο αυτό θα βρεθεί στο επίκεντρο συζητήσεων στη Σαουδική Αραβία. «Ας περιμένουμε τους Αιγύπτιους να παρουσιάσουν» αυτό το σχέδιο, πρόσθεσε.

Παρά την απειλή του να διακόψει την οικονομική βοήθεια στο Αμάν, ο Τραμπ εμφανίστηκε πιο συμβιβαστικός σήμερα, δηλώνοντας ότι δεν χρειάζεται να «απειλεί» την Ιορδανία: «Πιστεύω ότι το έχουμε ξεπεράσει αυτό», είπε.

Η Ιορδανία λαμβάνει σε ετήσια βάσει περίπου 750 εκατομμύρια δολάρια σε οικονομική βοήθεια και περίπου 350 εκατ. σε στρατιωτική βοήθεια από τις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση του Reuters/Ipsos που διενεργήθηκε το τριήμερο 7-9 Φεβρουαρίου, τρεις στους τέσσερις Αμερικανούς (74%) διαφωνούν με την ιδέα να αναλάβουν οι ΗΠΑ τον έλεγχο της Γάζας και να εκτοπίσουν τους Παλαιστίνιους που ζουν εκεί. Οι Ρεπουμπλικάνοι ψηφοφόροι είναι διχασμένοι, με το 55% να διαφωνεί με το σχέδιο Τραμπ και το 43% να το υποστηρίζει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

