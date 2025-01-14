Ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής της Γερουσίας που θα εγκρίνει τον διορισμό του στο υπουργείο Άμυνας εμφανίζεται ο εκλεκτός του Ντόναλντ Τραμπ, Πιτ Χέγκσεθ, ο οποίος στη διάρκεια της ακρόασης καλείται να απαντήσει σε κατηγορίες για το παρελθόν του και να πείσει ότι διαθέτει τα προσόντα για τη θέση.

Ο Χέγκσεθ, ο οποίος δέχτηκε τα πυρά των Δημοκρατικών, ανέφερε ότι είχε πέσει θύμα «εκστρατείας συκοφαντικής δυσφήμισης», απαντώντας στις κατηγορίες του κορυφαίου Δημοκρατικού της Επιτροπής, Τζακ Ριντ, ο οποίος κατά τη διαδικασία χαρακτήρισε τον υποψήφιο του Τραμπ «ακατάλληλο» για τη θέση, επικαλούμενος ισχυρισμούς που σχετίζονται με προηγούμενη συμπεριφορά του.

«Ο κ. Χέγκσεθ, δεν πιστεύω ότι έχει τα προσόντα για να ανταποκριθεί στις συντριπτικές απαιτήσεις αυτής της θέσης», είπε ο γερουσιαστής Τζακ Ριντ από το Ρόουντ Άιλαντ, ο κορυφαίος Δημοκρατικός στην επιτροπή, στην εναρκτήρια δήλωσή του. Πρόσθεσε ότι οι κατηγορίες εναντίον του Χέγκσεθ, οι οποίες περιλαμβάνουν ισχυρισμούς περί κακής σεξουαλικής συμπεριφοράς, αλλά και περιστατικά σχετικά με υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, ήταν «ανησυχητικές».

Ο Ριντ επέκρινε μια έρευνα του FBI για το παρελθόν του Χέγκσεθ, λέγοντας ότι απέτυχε να διερευνήσει επαρκώς τις εκτενείς κατηγορίες εναντίον του.

Ο Χέγκσεθ, πρώην παρουσιαστής του Fox News, χρησιμοποίησε την εναρκτήρια ερώτηση του προέδρου της επιτροπής των Ρεπουμπλικανών, γερουσιαστή Ρότζερ Γουίκερ του Μισισιπή, για να αντικρούσει αυτούς τους ισχυρισμούς, λέγοντας ότι τα μέσα ενημέρωσης «δυστυχώς, δεν ενδιαφέρονται για την αλήθεια και ήθελαν να τον κυνηγήσουν μόνο και μόνο επειδή αποτελεί ι «απειλή για αυτούς».

Στις εναρκτήριες δηλώσεις του, ο Χέγκσεθ αναφέρθηκε στην εμπειρία του, η οποία όπως τόνισε θα τον βοηθήσει για να ηγηθεί του Πενταγώνου, το οποίο έχει σχεδόν τρία εκατομμύρια υπαλλήλους και προϋπολογισμό 849 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Υποσχέθηκε να «φέρει την κουλτούρα των πολεμιστών πίσω στο Υπουργείο Άμυνας».

Μεταξύ άλλων, ο Χέγκσεθ απολογήθηκε ότι «δεν είναι τέλειος άνθρωπος» προσθέτοντας παράλληλα «αλλά η λύτρωση είναι πραγματική και ο Θεός με σφυρηλάτησε με τρόπους για τους οποίους ξέρω ότι είμαι προετοιμασμένος».

Σημειώνεται ότι ο Χέγκσεθ αντιμετωπίζει κατηγορίες που περιλαμβάνουν έναν ισχυρισμό για σεξουαλική επίθεση το 2017 που δεν οδήγησε σε κατηγορίες και τον οποίο αρνείται κατηγορηματικά, καθώς και κατηγορίες για υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ και οικονομική κακοδιαχείριση σε οργανώσεις βετεράνων.

Παράλληλα, ο Πιτ Χέγκσεθ υπερασπίστηκε την υποστήριξή του σε μέλη των δυνάμεων που έχουν κατηγορηθεί και έχουν καταδικαστεί για εγκλήματα πολέμου, λέγοντας ότι υπήρχε «εισαγγελικό παράπτωμα» στις υποθέσεις τους και ότι ήταν «περήφανος» που διασφάλιζε ότι θα έχουν την προσοχή.

«Δεν μιλώ για αποκήρυξη των νόμων του πολέμου, ή των Συμβάσεων της Γενεύης ή του Ενιαίου Κώδικα Στρατιωτικής Δικαιοσύνης», είπε ο Χέγκσεθ απαντώντας σε ερώτηση από τον Δημοκρατικό γερουσιαστή Τζακ Ριντ. «Κύριε, μιλάω για περιοριστικούς κανόνες εμπλοκής που καταλαβαίνουν αυτοί οι άντρες και οι γυναίκες πίσω μου, με τους οποίους έχουν ζήσει στο πεδίο της μάχης και καθιστούν πιο δύσκολη τη νίκη εναντίον των εχθρών μας».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «σε πολλές από τις υποθέσεις για τις οποίες μιλάτε συγκεκριμένα, κύριε, απεκρύβησαν αποδεικτικά στοιχεία, υπήρξε εισαγγελική ανάρμοστη συμπεριφορά και ως κάποιος που κοιτάζει κατά περίπτωση και όχι ως κάποιος που βρίσκεται στα γραφεία στην Ουάσιγκτον, DC, ήμουν περήφανος που συνεργάστηκα με τον Πρόεδρο Τραμπ για να κατανοήσω αυτές τις περιπτώσεις και να διασφαλίσω ότι οι πολεμιστές μας έχουν την προσοχή μας».

Σημειώνεται ότι ο Χέγκσεθ ενθάρρυνε ιδιωτικά τον Τραμπ κατά τη διάρκεια της πρώτης προεδρίας του να δώσει χάρη σε ορισμένους στρατιωτικούς που καταδικάστηκαν για εγκλήματα πολέμου.

Παρά την ισχυρή υποστήριξη των Ρεπουμπλικανών του Τραμπ , η επιβεβαίωση του Χέγκσεθ μπορεί να εξαρτάται από την εμφάνισή του ενώπιον της Επιτροπής.

