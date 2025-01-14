Ισράηλ: Αντίθετοι σε συμφωνία με τη Χαμάς οι ακροδεξιοί υπουργοί του Νετανιάχου

Τα ακροδεξιά μέλη της ισραηλινής κυβέρνησης συνασπισμού εναντιώθηκαν δημόσια σε οποιαδήποτε συμφωνία εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας, τη στιγμή που διαφαίνεται ότι η επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς βρίσκεται προ τον πυλών.

Μεσολαβητές από το Κατάρ έχουν στείλει στο Ισραήλ και στη Χαμάς σχέδιο πρότασης συμφωνίας για τον τερματισμό των μαχών στον παλαιστινιακό θύλακα και την ανταλλαγή ομήρων με Παλαιστίνιους κρατουμένους ως ένα πρώτο βήμα προς τον τερματισμό του πολέμου που διαρκεί πάνω από 15 μήνες.

Ο υπερεθνικιστής υπουργός Ασφαλείας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, ηγετική μορφή της άκρας δεξιάς, χαρακτήρισε τη συμφωνία «σκέτη καταστροφή».

«Αυτή στην πραγματικότητα διαγράφει τα κέρδη του πολέμου που αποκτήθηκαν με κόστος το αίμα των στρατιωτών μας στη Γάζα», τόνισε ο ακροδεξιός υπουργός, ο οποίος από την αρχή του πολέμου ήταν αντίθετος με τoν τερματισμό του.

Τη Δευτέρα, ο έτερος ακροδεξιός υπουργός της κυβέρνησης, ο Μπεζαλέλ Σμότριτς, διατύπωσε και αυτός τη διαφωνία του σε οποιαδήποτε συμφωνία που θα έβαζε τέλος στον πόλεμο.

Αυτές οι θέσεις δείχνουν τις βαθιές διαιρέσεις εντός του κυβερνώντος συνασπισμού. Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου μπορεί ωστόσο ακόμα να συγκεντρώσει επαρκή στήριξη για να εγκριθεί η συμφωνία από το υπουργικό του συμβούλιο, ακόμη και χωρίς την υποστήριξη των δύο ακροδεξιών υπουργών.

Ο ηγέτης της αξιωματικής αντιπολίτευσης Γιαΐρ Λαπίντ δήλωσε ότι θα στηρίξει τον Νετανιάχου για να αποτρέψει την πτώση της κυβέρνησης εάν οι Μπεν Γκβιρ και Μπεζαλέλ Σμότριτς αποχωρήσουν από τον συνασπισμό. «Δεν τους χρειάζεται (...), του πρόσφερα ένα πολιτικό δίχτυ ασφαλείας με αντάλλαγμα μια συμφωνία για (την απελευθέρωση) των ομήρων» που κρατούνται στη Γάζα, δήλωσε χθες ο Λαπίντ.

Οι δύο ακροδεξιοί υπουργοί επί ένα χρόνο έκαναν ό,τι μπορούσαν για να μπλοκάρουν οποιαδήποτε συμφωνία με τη Χαμάς, ωστόσο έλεγαν ότι δεν θα επιδιώξουν να ρίξουν την κυβέρνηση.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

