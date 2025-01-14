Ξεκινούν σήμερα οι ακροάσεις στη Γερουσία των ΗΠΑ των υποψήφιων μελών της νέας κυβέρνησης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, μια διαδικασία που θα διαρκέσει πολλές εβδομάδες και αναμένεται να είναι δύσκολη για κάποια αμφιλεγόμενα πρόσωπα, όπως ο Πιτ Χέγκσεθ που έχει επιλεχθεί για το υπουργείο Άμυνας.

Το αμερικανικό Σύνταγμα προβλέπει ότι ο διορισμός υπουργών και άλλων υψηλόβαθμων αξιωματούχων πρέπει να εγκριθεί από τη Γερουσία, έπειτα από την ακρόασή τους από την αρμόδια επιτροπή του σώματος.

Ο 44χρονος Χέγκσεθ, πρώην ταγματάρχης, ανοίγει σήμερα τον χορό των ακροάσεων και αναμένεται να βρεθεί στο στόχαστρο των Δημοκρατικών γερουσιαστών της επιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων.

Οι Δημοκρατικοί αντιδρούν έντονα στην επιθυμία του Τραμπ να διορίσει αυτόν τον πρώην παρουσιαστή του Fox News στο υπουργείο Άμυνας, τονίζοντας κυρίως την έλλειψη εμπειρίας του αλλά και κάποιες αμφιλεγόμενες δηλώσεις του, όπως η αντίθεσή του στη συμμετοχή των γυναικών στα μάχιμα στρατεύματα.

Τον Νοέμβριο εξάλλου ήρθε στη δημοσιότητα μια καταγγελία που είχε γίνει το 2017 εις βάρος του Χέγκσεθ στην Καλιφόρνια για σεξουαλική επίθεση. Ωστόσο δεν απαγγέλθηκαν διώξεις εναντίον του για το περιστατικό και ο πρώην στρατιωτικός αρνείται ότι είχε οποιαδήποτε μη συναινετική σχέση.

Επίσης ο Χέγκσεθ φέρεται να έχει προβλήματα με το αλκοόλ, αλλά και να έχει κακοδιαχειριστεί πόρους που προορίζονταν για βετεράνους του αμερικανικού στρατού.

Η Δημοκρατική γερουσιαστής Ελίζαμπεθ Γουόρεν, μέλος της επιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων, αναρωτήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα: «Μπορούμε να βασιστούμε πραγματικά ότι αν πάρουμε τηλέφωνο τον Χέγκσεθ στις δύο το πρωί, θα είναι σε θέση να λάβει μια απόφαση ζωής και θανάτου σχετικά με την εθνική ασφάλεια;». «Όχι», απάντησε η ίδια.

Από την πλευρά του ο επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Γερουσία, ο Τσακ Σούμερ, διερωτήθηκε χθες: «Είναι κάποιος με το φερόμενο παρελθόν του Πιτ Χέγκσεθ πραγματικά το είδος του ανθρώπου που θέλουμε να είναι επικεφαλής σε μια πάρα πολύ σημαντική και επικίνδυνη κατάσταση;».

«Είναι πραγματικά προς το συμφέρον της ασφάλειας των Αμερικανών; Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να αναρωτηθούν οι γερουσιαστές κατά την αυριανή ακρόαση», πρόσθεσε.

Ο Χέγκσεθ έχει δηλώσει ότι θέλει να προχωρήσει σε μια εκ βάθρων αναδιοργάνωση του Πενταγώνου, το οποίο εκτιμά ότι έχει γίνει πολύ «woke». Επιδιώκει κυρίως να αποπέμψει κάποιους στρατηγούς και να απαγορεύσει στα διεμφυλικά άτομα να εντάσσονται στις ένοπλες δυνάμεις.

Παρά τις αντιδράσεις που προκάλεσε η πρόθεση του Τραμπ να τον διορίσει υπουργό Άμυνας, ο νεοεκλεγείς πρόεδρος των ΗΠΑ τόνισε στις αρχές Δεκεμβρίου ότι επιμένει στην επιλογή του.

Ο Τραμπ ωστόσο αναγκάστηκε να υποχωρήσει στον διορισμό του Ματ Γκετς στο υπουργείο Δικαιοσύνης, μπροστά στις αντιδράσεις πολλών γερουσιαστών, ακόμη και Ρεπουμπλικάνων.

Αν και στην πρώτη του θητεία στην προεδρία ο Τραμπ επέλεξε κυρίως άνδρες και γυναίκες με εμπειρία σε θέσεις- κλειδί, αυτή τη φορά προτίμησε να ορίσει πιστούς του υποστηρικτές.

Μετά τον Χέγκσεθ ενώπιον της Γερουσίας αναμένεται να καταθέσει αύριο το πρωί η Κρίστι Νόεμ, την οποία ο Τραμπ θέλει να διορίσει στο υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας. Θα ακολουθήσουν η Παμ Μπρόντι, υποψήφια για το υπουργείο Δικαιοσύνης, και ο Μάρκο Ρούμπιο, υποψήφιος για το υπουργείο Εξωτερικών.

Η τελευταία φορά που η Γερουσία απέρριψε τον διορισμό προσώπου που είχε προτείνει ο Αμερικανός πρόεδρος ήταν το 1989. Τότε ο Τζορτζ Μπους αναγκάστηκε να υποχωρήσει και να μην διορίσει τον Τζον Τάουερ υπουργό Άμυνας λόγω των καταγγελιών για τα προβλήματα που αντιμετώπιζε με το αλκοόλ και λόγω της απρεπούς συμπεριφοράς του προς τις γυναίκες.

