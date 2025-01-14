Ένας άνδρας από το Ντέβον που ζει και εργάζεται στο Λος Άντζελες είπε ότι ό,τι όλα του τα υπάρχοντα θα μπορούσαν πλέον να «χωρέσουν σε δύο αυτοκίνητα» αφού το σπίτι του καταστράφηκε στις φονικές πυρκαγιές.

Ο Χάρι Μπάτλερ, ο οποίος γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Manaton, στην ανατολική άκρη του Dartmoor, ζει στην Καλιφόρνια εδώ και περίπου 20 χρόνια.

Ο Μπάτλερ είπε στο BBC Radio Devon ότι έκανε πρόταση γάμου στη φίλη του Βανέσα ενώ βρισκόταν στο Ντέβον την περίοδο των Χριστουγέννων και επέστρεψε στο νοικιασμένο σπίτι τους στην Αλτάδενα στις 4 Ιανουαρίου, λίγες μέρες πριν αρχίσουν να ξεσπύν οι πυρκαγιές του Λος Άντζελες γύρω από την πόλη στις 7 Ιανουαρίου.

Από το ζενίθ στο ναδίρ

Ο κ. Μπάτλερ, ο οποίος εργάζεται για την Disney, είπε: «Μιλάμε για rollercoaster, αφήσαμε το Ντέβον στα καλύτερά μας, πρόσφατα αρραβωνιασμένοι και όταν επιστρέψαμε για δύο ημέρες χάσαμε τον κόσμο γύρω μας».

Ο Μπάτλερ είπε ότι ήταν τα γενέθλια της αρραβωνιαστικιάς του την ημέρα που άρχισαν οι πυρκαγιές και ότι είχαν προγραμματίσει να βγουν έξω για το βράδυ.

«Αποφασίσαμε να μην πάμε έξω για δείπνο με βάση τους ανέμους, η οποία ήταν ίσως η καλύτερη απόφαση που πήραμε ποτέ, επειδή λίγο μετά η φωτιά ξεκίνησε έξι χλμ ανατολικά μας», είπε ο κ. Μπάτλερ.

«Κοιτούσαμε με αγωνία τον χάρτη των ζωνών εκκένωσης.

«Οι δικοί μας δεν ήταν σε αυτό, αλλά αποφασίσαμε ότι ήταν λογικό να μαζέψουμε μερικά πράγματα, να βάλουμε τα κατοικίδιά μας στα αυτοκίνητα και να φύγουμε για να πάμε να μείνουμε στο σπίτι της αρραβωνιαστικιάς μου, που απέχει περίπου δύο ώρες με το αυτοκίνητο νότια.

«Αποδείχθηκε ότι ήταν η καλύτερη απόφαση που πήραμε ποτέ».

Είπε ότι όλα τα υπάρχοντά τους χωρούν τώρα σε δύο αυτοκίνητα, κάτι που ήταν "πολύ απογοητευτικό".

Το πρωί της 8ης Ιανουαρίου ο κ. Μπάτλερ είπε ότι οι γείτονές τους έστειλαν ένα βίντεο και οι φοίνικες έξω από το σπίτι είχαν πάρει φωτιά.

Ο κύριος Μπάτλερ είπε ότι δεν μπορούσαν να δουν το σπίτι λόγω του καπνού.

«Έφυγαν αμέσως και ακούσαμε περίπου στις 08:00 GMT ότι το σπίτι μας είχε καεί εντός αυτού του χρονικού πλαισίου», είπε.

«Ολόκληρο το τετράγωνο εξαφανίστηκε.

«Ακούσαμε έναν γείτονα που έχασε τραγικά τα μέλη της οικογένειάς του στο σπίτι ακριβώς πίσω από το δικό μας.

«Μας ενημέρωσε ότι το σπίτι μας είχε χαθεί και μας έστειλε μια οθόνη από μια κάμερα ασφαλείας απέναντι από το σπίτι μας που καταστράφηκε».

«Ακούγεται κλισέ, αλλά το να χάσεις ένα σπίτι δεν φαίνεται πολύ κακό τελικά»

Ο κ. Μπάτλερ είπε ότι η καταστροφή και το γεγονός ότι είχαν χαθεί ζωές τον οδήγησαν σε συνειδητοποιήσεις.

«Ακούγεται κλισέ, αλλά το να χάσεις ένα σπίτι δεν φαίνεται πολύ κακό τελικά», είπε.

«Πήραμε μερικά πράγματα, έχουμε κάποια κοσμήματα που είναι συναισθηματικά, η αρραβωνιαστικιά μου άρπαξε ολόκληρη τη συλλογή βινυλίων που ανήκε στον μπαμπά της.

Έχω μερικά κομμάτια - αυτά θα αντιπροσωπεύουν όλα όσα χάσαμε».

Το ζευγάρι μπόρεσε να επισκεφθεί ξανά τα ερείπια του σπιτιού του, με συνοδεία, και απαθανάτισαν την καταστροφή.

Ο κ. Μπάτλερ είπε ότι έμεναν σε ένα Airbnb που ανήκε σε έναν φίλο.

Το ζευγάρι έμενε στο νοικιασμένο ακίνητο - το οποίο ήταν 100 ετών - μόνο τέσσερις μήνες, αλλά είπαν ότι είχαν δημιουργήσει ευτυχισμένες αναμνήσεις εκεί.

«Είμαστε πολύ ευλογημένοι από αυτή την άποψη και δεν νομίζω ότι το τεράστιο μέγεθος αυτής της κατάστασης μας έχει χτυπήσει πραγματικά», πρόσθεσε ο κ. Μπάτλερ.

