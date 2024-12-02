Ο Πιτ Χέγκσεθ είναι το λάθος άτομο για να ηγηθεί του Πενταγώνου

Της συντακτικής ομάδας της στήλης Bloomberg Opinion

Αφού υποχρέωσαν την απόσυρση ενός υποψηφίου ύστερα από ηθικά ζητήματα, οι Ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές φαίνεται να είναι διατεθειμένοι να παραβλέψουν το παρελθόν ενός άλλου εκλεκτού του υπουργικού συμβουλίου του Ντόναλντ Τραμπ, του πιθανού υπουργού Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ. Ακόμη και οι νομοθέτες που δεν ανησυχούν για τον χαρακτήρα του Χέγκσεθ θα πρέπει να θέσουν ορισμένα σκληρά ερωτήματα σχετικά με το βιογραφικό και τις προτεραιότητές του.

Η ηγεσία μιας γραφειοκρατίας ύψους 850 δισ. δολαρίων, η οποία επιβλέπει σχεδόν 3 εκατ. στρατιώτες και πολιτικούς υπαλλήλους, θα ήταν ένα δύσκολο έργο ακόμη και για τον πιο έμπειρο υποψήφιο. Ωστόσο, οι τεράστιες προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει το Πεντάγωνο τα επόμενα τέσσερα χρόνια θα καταστήσουν τη δουλειά αυτή ιδιαίτερα απαιτητική.

Οι τεχνολογικές αλλαγές φέρνουν επανάσταση στους πολέμους. Τα drones έχουν αλλάξει τους πολέμους στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή. Η τεχνητή νοημοσύνη πρόκειται να μεταμορφώσει τα πάντα, από τις αλυσίδες εφοδιασμού μέχρι το χτύπημα στόχων. Ο κυβερνοπόλεμος αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία για την αντιμετώπιση όλων αυτών των καινοτομιών. Οι αντίπαλοι της Αμερικής υιοθετούν γρήγορα τις νέες τεχνολογίες, οι οποίες μπορεί να είναι φθηνότερες από τις πλατφόρμες όπλων που συνήθως διαθέτουν οι ΗΠΑ. Το Πεντάγωνο πρέπει να κινηθεί πολύ γρήγορα και να ανοίξει περισσότερο χώρο για startups αμυντικής τεχνολογίας παράλληλα με τις τεράστιες επιχειρήσεις που κυριαρχούν στη βιομηχανία.

Στο μεταξύ, οι αντίπαλοι των ΗΠΑ ενισχύονται. Η Ρωσία έχει ανασυγκροτήσει την πολεμική της μηχανή με τη βοήθεια του Ιράν, της Βόρειας Κορέας και της Κίνας. Η τελευταία επεκτείνει τις πυρηνικές της δυνάμεις και τις διαστημικές της δυνατότητες, ενώ διαθέτει σχεδόν 3.000 πυραύλους για να εξουδετερώσει τις αμερικανικές δυνάμεις στον Ινδο-Ειρηνικό. Μόνο τα ναυπηγεία της έχουν πάνω από 200 φορές μεγαλύτερη χωρητικότητα από τα αμερικανικά.

Οι ΗΠΑ πρέπει να εκπαιδεύσουν επειγόντως εργαζόμενους και να υιοθετήσουν τεχνολογία και νέες διαδικασίες κατασκευής για να επιταχύνουν την παραγωγή υποβρυχίων βαλλιστικών πυραύλων και άλλων ναυτικών σκαφών. Πρέπει να αυξήσουν τα αποθέματα πυρομαχικών ακριβείας και να ενισχύσουν τα συστήματα διοίκησης και ελέγχου τους. Πρέπει επίσης να βρουν τρόπο να εκσυγχρονίσουν το πυρηνικό οπλοστάσιο χωρίς να καταφύγει η Ουάσινγκτον σε προϋπολογισμούς τρισεκατομμυρίων δολαρίων.

Τέλος, ο επόμενος υπουργός Άμυνας θα πρέπει να είναι τόσο διπλωμάτης όσο και μαχητής. Είτε οι αντίπαλοι των ΗΠΑ συγκροτηθούν σε έναν πραγματικό «άξονα» είτε όχι, οι πόροι του Πενταγώνου θα είναι περιορισμένοι ανά τον κόσμο. Ο επικεφαλής του Πενταγώνου πρέπει να καλλιεργήσει το συνεργασίες που έχουν δημιουργήσει οι ΗΠΑ στην Ασία, να ενισχύσει το ΝΑΤΟ και να συνεργαστεί με τους συμμάχους για τη συμπαραγωγή όπλων και πυρομαχικών - και όλα αυτά, ενώ παράλληλα θα χειρίζεται τις όποιες κρίσεις που αναπόφευκτα θα αναζωπυρώνονται.

Τι προσόντα διαθέτει ο Χέγκσεθ για τη θέση αυτή; Πριν γίνει παρουσιαστής του Fox News, υπηρέτησε στο Γκουαντάναμο, το Ιράκ και το Αφγανιστάν, κερδίζοντας δύο χάλκινα αστέρια. Η εμπειρία του ως επικεφαλής μιας διμοιρίας πεζικού του έδωσε αναμφίβολα μια εικόνα γι ατην κατάσταση των στρατευμάτων που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια του πολέμου κατά της τρομοκρατίας. Είναι επίσης πιστός στον Τραμπ.

Αλλά σε αντίθεση με τους πρόσφατους προκατόχους του, ο Χέγκσεθ δεν έχει εμπειρία από την ανώτατη διοίκηση, καθώς και κανένα υπόβαθρο στην αμυντική πολιτική ή στρατηγική, σε βιομηχανικά ζητήματα, στον προϋπολογισμό και στη διεθνή διπλωματία. Ενώ ένας ικανός αναπληρωτής θα μπορούσε θεωρητικά να διαχειριστεί τα καθημερινά ζητήματα, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι ο Τραμπ θα επέλεγε ένα τέτοιο άτομο. Ωστόσο, και ένας ισχυρός «νούμερο 2» δεν θα είχε την απαιτούμενη εξουσία να συμβουλεύει τον πρόεδρο, να διαχειρίζεται κρίσεις ή να διαπραγματεύεται με συμμάχους και εχθρούς.

Όσον αφορά τις προτεραιότητες, ο Χέγκσεθ είναι - όπως και το επίδοξο αφεντικό του - απασχολημένος με πολιτιστικά ζητήματα πολέμου. Υποστηρίζει ότι τα προγράμματα πολυμορφίας, ισότητας και ενσωμάτωσης αποδυναμώνουν το πολεμικό πνεύμα των στρατιωτών. Θέλει τους τρανσέξουαλ στρατιώτες έξω από τον στρατό και τις γυναίκες έξω από τους ρόλους μάχης. Θα ήθελε επίσης να εκκαθαρίσει τους «woke» στρατηγούς από τις τάξεις του στρατού. Όποια και αν είναι η θέση του καθενός σε αυτά τα ζητήματα, απέχουν πολύ από τις πιο επείγουσες ανησυχίες που αντιμετωπίζει ο αμερικανικός στρατός. (Η χρηματοδότηση των προγραμμάτων DEI ανέρχεται στο 0,02% του προϋπολογισμού του Πενταγώνου.) Ένας ηγέτης που δίνει προτεραιότητα σε τέτοιου είδους πράγματα, το μόνο που θα καταφέρει είναι να αποσπάσει την προσοχή του από τον μακρύ κατάλογο των πιο σημαντικών προκλήσεων.

Οι Ρεπουμπλικανοί γερουσιαστές θα πρέπει να θυμούνται ότι, όποιες και αν είναι οι πολιτικές τους προτεραιότητες, θα εξυπηρετηθούν καλύτερα από έναν υπουργό Άμυνας που κατανοεί τι πρέπει να γίνει στο Πεντάγωνο και έχει τα κατάλληλα εργαλεία για να το κάνει. Θα πρέπει να επιμείνουν στο ότι ο Τραμπ πρέπει να επιλέξει ένα καταλληλότερο άτομο.

