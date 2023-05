Έφηβος πυροβολούσε αδιακρίτως σε συνοικία του Νέου Μεξικού - 3 νεκροί και 6 τραυματίες (Δείτε βίντεο)

Δεν είναι γνωστό το κίνητρό του

Ένας 18χρονος ένοπλος πυροβόλησε στην τύχη περαστικούς, αλλά και εναντίον σπιτιών και αυτοκινήτων, σε γειτονιά του Νέου Μεξικού των ΗΠΑ, με αποτέλεσμα να σκοτώσει τρεις ανθρώπους και να τραυματίσει άλλους έξι προτού η αστυνομία τον σκοτώσει έξω από μια εκκλησία, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Το περιστατικό σημειώθηκε χθες, Δευτέρα, προς το μεσημέρι στη συνοικία Φάρμινγκτον, που βρίσκεται περίπου 290 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Αλμπουκέρκης, πρωτεύουσας της πολιτείας.

🚨#UPDATE: New footage shows a male suspect that killed four people and injured two police officers at the church in Farmington, New Mexico Police later killed the suspect pic.twitter.com/FaI9zUy86z — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) May 15, 2023

Όταν έφτασε στο σημείο η αστυνομία «αντιμετώπισε σκηνές χάους, με έναν άνδρα να πυροβολεί εναντίον περαστικών στη γειτονιά», δήλωσε ο Μπάρικ Κραμ της αστυνομίας του Φάρμιγνκτον σε ενημέρωση των δημοσιογράφων.

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι έξι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους δύο αστυνομικοί που χτυπήθηκαν στη διάρκεια ανταλλαγής πυρών με τον δράστη, προτού αυτός τραυματιστεί θανάσιμα από την αστυνομία, εξήγησε η εκπρόσωπος της αστυνομίας του Φάρμιγνκτον, η Σανίς Γκονσάλες.

An 18-year-old gunman opened fire on a residential street in Farmington, New Mexico, on Monday, killing three people before the police arrived and killed the suspect, the authorities said. Nine other people, including two officers, were injured. https://t.co/ZnX4vu6MAG — The New York Times (@nytimes) May 16, 2023

Σύμφωνα με την ίδια, ο 18χρονος διένυσε μια απόσταση περίπου 500 μέτρων πυροβολώντας εναντίον των περαστικών αδιακρίτως, προτού τον αντιμετωπίσει η αστυνομία έξω από μια εκκλησία.

Δεν είναι γνωστό το κίνητρό του, διευκρίνισε η ίδια.

Ο ύποπτος φαινόταν να πυροβολεί «ό,τι του ερχόταν στο κεφάλι» και χρησιμοποίησε τουλάχιστον τρία όπλα, ένα από τα οποία ήταν ημιαυτόματο τουφέκι AR-15, σημείωσε ο επικεφαλής της αστυνομίας του Φάρμιγκτον Στιβ Χέμπε, προσθέτοντας ότι ο δράστης πυροβόλησε εναντίον «τουλάχιστον έξι σπιτιών και τριών αυτοκινήτων».

Μέχρι στιγμής η αστυνομία έχει αποκαλύψει μόνο την ηλικία του δράστη, ο οποίος φαίνεται ότι έδρασε μόνος του. Δεν έχουν ανακοινωθεί πληροφορίες για τους νεκρούς.

🚨#BREAKING: Mass shooting with multiple people dead in front of a church



📌#Farmington l #NewMexico



Currently numerous law enforcements are on the scene to a Mass shooting in Farmington, New Mexico According to authorities four people have been killed outside of a church… pic.twitter.com/uy2qNAZY1D — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) May 15, 2023

Οι δύο αστυνομικοί νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση στο νοσοκομείο, ενώ δεν έχει γίνει γνωστή η κατάσταση της υγείας των τεσσάρων πολιτών που έχουν τραυματιστεί.

Μέρος του μακελειού καταγράφηκε σε βίντεο που αναρτήθηκε στο TikTok, με την Γκονσάλες να επιβεβαιώνει ότι το υλικό είναι αυθεντικό.

Το βίντεο δείχνει έναν άνδρα ντυμένο στα μαύρα να περπατά έξω από την εκκλησία First Church of Christ Scientist κρατώντας κάτι που μοιάζει με πιστόλι, προτού πέσει νεκρός από τις σφαίρες της αστυνομίας.

Ο άνδρας που τράβηξε το βίντεο ακούγεται να περιγράφει τη σκηνή σε κάποιον άλλο και να του λέει ότι ο ύποπτος περπατά κάνοντας κύκλους έξω από την εκκλησία. Στη συνέχεια ακούγεται να λέει: «ένας άνθρωπος κείτεται στη μέση του δρόμου».

Τον Απρίλιο η αστυνομία του Φάρμινγκτον σκότωσε έναν ένοπλο στο σπίτι του και στη συνέχεια αντάλλαξε πυρά με τη σύζυγό του, αφού οι αστυνομικοί πήγαν σε λάθος σπίτι έπειτα από κλήση που δέχθηκαν για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας.

Εξάλλου τον Δεκέμβριο του 2017 ένοπλος άνοιξε πυρ σε λύκειο του Φάρμινγκτον σκοτώνοντας δύο μαθητές προτού αυτοκτονήσει.

Το χθεσινό μακελειό είναι το πιο πρόσφατο από τα τουλάχιστον 225 τέτοιου είδους περιστατικά που έχουν καταγραφεί στις ΗΠΑ φέτος στα οποία έχουν σκοτωθεί ή τραυματιστεί τέσσερις ή περισσότεροι άνθρωποι, σύμφωνα με την οργάνωση Gun Violence Archive.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

