Μακελειό στις ΗΠΑ: Τουλάχιστον 4 νεκρoί και δύο τραυματίες αστυνομικοί σε ένοπλη επίθεση στο Νέο Μεξικό - Βίντεο

Τουλάχιστον τέσσερις νεκρoί, και δύο τραυματίες αστυνομικοί, είναι ο πρώτος απολογισμός σε ένοπλη επίθεση στην πόλη Φάρμινγκτον του Νέου Μεξικού.

Η αστυνομία του Νέου Μεξικού επιβεβαιώνει τρεις νεκρούς πολίτες, καθώς και το δράστη που άνοιξε πυρ. Ανάμεσα στους τραυματίες είναι και δύο αστυνομικοί, που νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση στο ιατρικό κέντρο του Σαν Χουάν.

Οι αρχές δεν γνωρίζουν ακόμη την ταυτότητα ή το κίνητρο του δράστη, και ότι δεν υπάρχει κάποια άλλη απειλή.

