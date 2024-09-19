Η Χεζμπολάχ συνέλαβε έναν άνδρα από την πόλη Χούλα του Λιβάνου ως ύποπτο για κατασκοπεία υπέρ του Ισραήλ, μετέδωσαν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης την Πέμπτη, επικαλούμενα την ένοπλη οργάνωση, σύμφωνα με τη Jerusalem Post.

Σύμφωνα με αναφορές, ο ύποπτος εργαζόταν ως εργολάβος της UNICEF και εργαζόταν με αυτή την ιδιότητα ακόμη και σε ιδρύματα που συνδέονται με τη Χεζμπολάχ. Μάλιστα, ο αδελφός του υπόπτου φέρεται να είναι ανώτερο στέλεχος της οργάνωσης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.