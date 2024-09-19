Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Η Χεζμπολάχ ισχυρίζεται ότι συνέλαβε έναν Ισραηλινό κατάσκοπο που δρούσε στον Λίβανο

Σύμφωνα με αναφορές, ο ύποπτος εργαζόταν ως εργολάβος της UNICEF και εργαζόταν με αυτή την ιδιότητα ακόμη και σε ιδρύματα που συνδέονται με τη Χεζμπολάχ

Hezbollah fighters

Η Χεζμπολάχ συνέλαβε έναν άνδρα από την πόλη Χούλα του Λιβάνου ως ύποπτο για κατασκοπεία υπέρ του Ισραήλ, μετέδωσαν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης την Πέμπτη, επικαλούμενα την ένοπλη οργάνωση, σύμφωνα με τη Jerusalem Post.

Σύμφωνα με αναφορές, ο ύποπτος εργαζόταν ως εργολάβος της UNICEF και εργαζόταν με αυτή την ιδιότητα ακόμη και σε ιδρύματα που συνδέονται με τη Χεζμπολάχ. Μάλιστα, ο αδελφός του υπόπτου φέρεται να είναι ανώτερο στέλεχος της οργάνωσης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Χεζμπολάχ Λίβανος Ισραήλ
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark