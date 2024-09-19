H Τουρκία επανεξετάζει την ασφάλεια των συσκευών επικοινωνίας μετά το Λίβανο

Οι τουρκικές κυβερνητικές αρχές επανεξετάζουν τα μέτρα ασφάλειας των συσκευών επικοινωνίας που χρησιμοποιούν τα μέλη των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων μετά τις φονικές εκρήξεις συσκευών επικοινωνίας στον Λίβανο, δήλωσε σήμερα ένας αξιωματούχος του τουρκικού υπουργείου Άμυνας.

Σε άνευ προηγουμένου επιθέσεις, 37 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 2.931 τραυματίστηκαν την Τρίτη και χθες, Τετάρτη, από εκρήξεις συσκευών επικοινωνίας του λιβανέζικου κινήματος Χεζμπολάχ, ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Υγείας του Λιβάνου Φιράς Αμπιάντ, στον τελευταίο προσωρινό απολογισμό των εκρήξεων.

Ο υπουργός διευκρίνισε ότι 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο πρώτο κύμα εκρήξεων σε βομβητές την Τρίτη και 25 στο δεύτερο κύμα εκρήξεων ασύρματων πομποδεκτών (γουόκι-τόκι) χθες, Τετάρτη.

Ο Τούρκος αξιωματούχος, μιλώντας υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, δήλωσε ότι τουρκικός στρατός χρησιμοποιεί αποκλειστικά εξοπλισμό εγχώριας παραγωγής, εντούτοις η Άγκυρα έχει επιπρόσθετους μηχανισμούς ελέγχου σε περίπτωση που κάποιο τρίτο μέρος εμπλέκεται στην προμήθεια ή την παραγωγή συσκευών.

«Είτε σε επιχειρήσεις που πραγματοποιούμε, στον συνεχιζόμενο πόλεμο στην Ουκρανία, και όπως με το παράδειγμα του Λιβάνου, τα μέτρα επανεξετάζονται και εφαρμόζονται νέα μέτρα από τα διδάγματα που αντλήθηκαν έπειτα από κάθε εξέλιξη», είπε ο αξιωματούχος.

«Στο πλαίσιο αυτού του περιστατικού, εμείς ως υπουργείο Άμυνας διενεργούμε τους απαραίτητους ελέγχους», πρόσθεσε ο αξιωματούχος, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν δήλωσε στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu ότι η ίδρυση μιας ανεξάρτητης υπηρεσίας για την κυβερνοασφάλεια βρίσκεται συγκεκριμένα στην ατζέντα της κυβέρνησης και ότι ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν το θεωρεί το ζήτημα αυτό αναγκαιότητα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

