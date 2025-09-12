Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς συμμετείχε στην τελετή μεταφοράς της σορού του Τσάρλι Κερκ σε έναν αεροδιάδρομο στο Σολτ Λέικ Σίτι της Γιούτα, όπως φαίνεται στο βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τον Τάιλερ Μπάουερ, ο οποίος συνεργαζόταν με τον Κερκ στον οργανισμό του, Turning Point USA. Το αεροσκάφος του αντιπροέδρου, Air Force Two, μετέφερε τη σορό του Κερκ πίσω στην πατρίδα του, την Αριζόνα.

Ο Βανς ακύρωσε την τελευταία στιγμή τα σχέδιά του να παραστεί στην τελετή μνήμης της 11ης Σεπτεμβρίου στο Ground Zero στο Μανχάταν την Πέμπτη, επιλέγοντας αντ' αυτού να ταξιδέψει στη Γιούτα με τη σύζυγό του, Ούσα, για να είναι μαζί με την οικογένεια του Κερκ, την πενθούσα σύζυγό του, τα δύο μικρά παιδιά τους, τους γονείς του και τους φίλους του.

Ο αντιπρόεδρος, συνοδευόμενος από μέλη της Εθνοφρουράς μετέφεραν το φέρετρο από μαόνι μέχρι τα σκαλιά του αεροσκάφους, σε έναν συγκινητικό τελευταίο φόρο τιμής σε μια φιλία που ξεκίνησε γύρω στο 2017, όταν ο Βανς μόλις είχε έρθει πιο κοντά στον Τραμπ μετά από την έντονη αντίθεσή του κατά τις εκλογές του 2016 - μια πορεία που είχε ακολουθήσει και ο Κερκ, προτού γίνει ο ίδιος ένας από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές του προέδρου.

I am in tears. Vice President JD Vance is carrying Charlie Kirk bringing him home on Air Force Two



Charlie Kirk is a true hero to America



I will never forget this 🙏 pic.twitter.com/NwE05wmcq9 — MAGA Voice (@MAGAVoice) September 11, 2025

Είναι μια ιστορία που αφηγήθηκε ο Βανς σε ένα εκτενές αφιέρωμα στον Κερκ που δημοσίευσε στο X την Τετάρτη το βράδυ, λίγες ώρες αφότου το 31χρονο συντηρητικό είδωλο δολοφονήθηκε κατά τη διάρκεια της δημόσιας ομιλίας του στο Πανεπιστήμιο Utah Valley.

A while ago, probably in 2017, I appeared on Tucker Carlson's Fox show to talk about God knows what. Afterwards a name I barely knew sent me a DM on twitter and told me I did a great job. It was Charlie Kirk, and that moment of kindness began a friendship that lasted until today.… — JD Vance (@JDVance) September 11, 2025

Ο Βανς και ο Κερκ ήταν τότε περίπου 27 και 37 ετών —και οι δύο νέοι από πολιτικής άποψης— και η κοινή τους νεότητα σήμαινε ότι βρίσκονταν σε πλεονεκτική θέση για να προσεγγίσουν μια νεότερη γενιά συντηρητικών. Ο Κερκ ήταν ήδη γνωστός εκείνη την εποχή και έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην προώθηση του Βανς ως ενός από τα λαμπερά αστέρια των συντηρητικών.

«Ένα μεγάλο μέρος της επιτυχίας που είχαμε σε αυτή την κυβέρνηση οφείλεται άμεσα στην ικανότητα του Τσάρλι να οργανώνει και να αγωνίζεται», έγραψε ο Βανς. «Δεν μας βοήθησε απλώς να κερδίσουμε το 2024, μας βοήθησε να στελεχώσουμε ολόκληρη την κυβέρνηση».

Το αεροπλάνο του αντιπροέδρου προσγειώθηκε στο Φοίνιξ της Αριζόνας, λίγο πριν τις 5 μ.μ. τοπική ώρα.

Ο Τραμπ στην κηδεία

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα παραστεί στην κηδεία του Τσάρλι Κερκ αφού επιστρέψει από ένα προγραμματισμένο ταξίδι στο Ηνωμένο Βασίλειο την επόμενη εβδομάδα.

«Πιστεύω ότι η κηδεία θα γίνει στην Αριζόνα», δήλωσε ο Τραμπ την Πέμπτη όταν ρωτήθηκε για τις διευθετήσεις της κηδείας του συντηρητικού ακτιβιστή και ιδρυτή του Turning Point USA. «Μου ζήτησαν να πάω και νομίζω ότι έχω υποχρέωση να το κάνω».

Ο Τραμπ είπε ότι «άκουσε» ότι η κηδεία θα προγραμματιστεί το επόμενο Σαββατοκύριακο, πιθανώς μετά την επιστροφή του από το εξωτερικό. Κατά τη διάρκεια της τριήμερης επίσκεψής του στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο Τραμπ θα συναντηθεί με τον βασιλιά Κάρολο και τη βασίλισσα Καμίλα, μαζί με τον πρίγκιπα και την πριγκίπισσα της Ουαλίας. Θα συναντηθεί επίσης με τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ.

