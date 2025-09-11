Το FBI έδωσε στη δημοσιότητα τις φωτογραφίες του υπόπτου για τη δολοφονία του Κερκ

Το FBI έδωσε στη δημοσιότητα δύο φωτογραφίες του υπόπτου που αναζητείται για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, γεγονός που δείχνει ότι δεν κατέστη δυνατή η ταυτοποίησή του μέσω αναγνώρισης προσώπου ή άλλης τεχνολογίας και ότι χρειάζονται πλέον τη βοήθεια του κοινού.

Το FBI έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες ενός άνδρα ζητώντας από το κοινό πληροφορίες για την ταυτότητά του. Ο ύποπτος απεικονίζεται με μαύρα γυαλιά, καπέλο μπέιζμπολ, μαύρη μπλούζα και τζιν, σε εικόνες που αναρτήθηκαν στο Χ. Σε μία από τις φωτογραφίες, φαίνεται να ανεβαίνει σε κλιμακοστάσιο. Η αστυνομία είχε αναφέρει νωρίτερα ότι διαθέτει βίντεο, στο οποίο ο δράστης καταγράφεται την ώρα που ανεβαίνει προς την ταράτσα, από όπου ερρίφθη ο πυροβολισμός.

We are asking for the public's help identifying this person of interest in connection with the fatal shooting of Charlie Kirk at Utah Valley University.

1-800-CALL-FBI

Digital media tips: https://t.co/K7maX81TjJ pic.twitter.com/ALuVkTXuDc — FBI Salt Lake City (@FBISaltLakeCity) September 11, 2025

Αμέσως μετά, το FBI ανακοίνωσε ότι προσφέρει αμοιβή έως και 100.000 δολάρια για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στην ταυτοποίηση και τη σύλληψη του δράστη ή των δραστών της δολοφονίας του Κερκ.

The FBI is offering a reward of up to $100,000 for information leading to the identification and arrest of the individual(s) responsible for the murder of Charlie Kirk on September 10, 2025, at Utah Valley University in Orem, Utah. Contact 1-800-CALL-FBI and submit photos and… — FBI (@FBI) September 11, 2025

Σύμφωνα με το FBI και τις πολιτειακές αρχές, ο δράστης έφτασε στο campus λίγα λεπτά πριν ξεκινήσει η εκδήλωση με τίτλο «Prove Me Wrong», στην οποία συμμετείχαν περίπου 3.000 άτομα στο Utah Valley University, στο Όρεμ, περίπου 65 χιλιόμετρα νότια του Σολτ Λέικ Σίτι.

Βίντεο από κάμερες ασφαλείας δείχνουν έναν ένοπλο να ανεβαίνει από κλιμακοστάσιο σε ταράτσα, πριν πυροβολήσει τον Κερκ, ανέφεραν οι αξιωματούχοι. Ο Κερκ, υπέρμαχος του δικαιώματος στην οπλοκατοχή, χτυπήθηκε στον λαιμό από τη σφαίρα την ώρα που απαντούσε σε ερώτηση του κοινού για τις μαζικές δολοφονίες, σύμφωνα με το Reuters.

Οι αρχές προσπαθούν να ταυτοποιήσουν τον δράστη της δολοφονίας, ο οποίος πήδηξε από ταράτσα και διέφυγε μετά τον θανάσιμο πυροβολισμό του Κερκ. Σύμφωνα με το FBI, ένα ισχυρό τουφέκι με χειροκίνητο κλείστρο βρέθηκε στην περιοχή από όπου ο ύποπτος είχε διαφύγει.

Αξιωματούχος ανέφερε ότι ο δολοφόνος του Κερκ «φαίνεται να είναι νεαρής ηλικίας, σαν φοιτητής» και ότι «αναμείχθηκε χωρίς να κινήσει υποψίες» ανάμεσα στο φοιτητικό πλήθος στο campus του Πανεπιστημίου της Γιούτα, όπου ο Κερκ είχε συγκεντρώσει χιλιάδες ανθρώπους.

Οι αρχές εντόπισαν ένα τουφέκι Mauser διαμετρήματος .30 με χειροκίνητο κλείστρο, τυλιγμένο σε πετσέτα, σε δασώδη περιοχή κοντά στο πανεπιστημιακό campus, κατά μήκος της διαδρομής διαφυγής που εκτιμάται ότι ακολούθησε ο δράστης, σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα.

Πέρα από τον χρησιμοποιημένο κάλυκα που βρέθηκε στη θαλάμη, στον γεμιστήρα υπήρχαν τρεις ακόμη σφαίρες. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, οι ερευνητές εντόπισαν σφαίρες χαραγμένες με συνθήματα υπέρ της τρανς κοινότητας και της αντιφασιστικής ιδεολογίας μέσα στο τουφέκι .

Το όπλο και τα πυρομαχικά υποβάλλονται τώρα σε εγκληματολογική ανάλυση σε ομοσπονδιακό εργαστήριο, με στόχο να βρεθούν στοιχεία που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην ταυτοποίηση του δράστη ή του κινήτρου του.



