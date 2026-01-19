Νέο πλήγμα δέχονται οι Συντηρητικοί στη Βρετανία, καθώς ακόμη ένας βουλευτής της παραδοσιακής δεξιάς ανακοίνωσε χθες, Κυριακή, την αποχώρησή του από το κόμμα και την ένταξή του στο αντιμεταναστευτικό «Reform UK» του Νάιτζελ Φάρατζ. Η εξέλιξη αυτή έρχεται μόλις λίγες ημέρες μετά αντίστοιχη μετακίνηση πρώην βαρόνου των Τόρις.

Ο Άντριου Ρόζιντελ εκπροσωπεί τους Συντηρητικούς στο βρετανικό κοινοβούλιο εδώ και σχεδόν 25 χρόνια.

Με την απόφασή του αυτή προστίθεται σε περίπου είκοσι στελέχη και προσωπικότητες του κόμματος που έχουν ήδη ενταχθεί στο «Reform UK», το οποίο, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, εμφανίζεται να προηγείται στις προτιμήσεις των ψηφοφόρων ενόψει των βουλευτικών εκλογών του 2029.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο βουλευτής και σκιώδης υπουργός Εξωτερικών των Τόρις ανέφερε ότι από τα 14 του χρόνια που εντάχθηκε στο Συντηρητικό Κόμμα υπηρέτησε με συνέπεια τις αρχές της Μάργκαρετ Θάτσερ, τις οποίες θεωρεί θεμέλιο των πολιτικών του απόψεων, τονίζοντας ωστόσο ότι «ήρθε η στιγμή να τεθεί το εθνικό συμφέρον πάνω από το κομματικό».

This evening, with sorrow, I have decided to resign from my position as an Opposition Shadow Minister and as a member of the Conservative & Unionist Party.



Since joining the Conservative Party at the age of 14, I have been a loyal and committed supporter of the principles… pic.twitter.com/hbOSPRezCw — Andrew Rosindell MP 🇬🇧🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@AndrewRosindell) January 18, 2026

Όπως υποστήριξε, το «Reform UK» αποτελεί πλέον «τη μόνη πολιτική δύναμη με πραγματική αποφασιστικότητα να υπερασπιστεί τα συμφέροντα» του Ηνωμένου Βασιλείου.

Με τον τρόπο αυτό ακολουθεί το παράδειγμα του Ρόμπερτ Τζένρικ, βουλευτή και σκιώδους υπουργού Δικαιοσύνης των Συντηρητικών, ο οποίος γνωστοποίησε την Πέμπτη την προσχώρησή του στο κόμμα του Νάιτζελ Φάρατζ. Ο πρώην βαρόνος είχε διαγραφεί από το κόμμα λίγες ώρες νωρίτερα, εν μέσω φημών για την επικείμενη αποχώρησή του.

Οι Συντηρητικοί, που κυβέρνησαν τη Βρετανία επί 14 συναπτά έτη, υπέστησαν συντριπτική ήττα από τους Εργατικούς στις εκλογές του Ιουλίου 2024 και έκτοτε καταγράφεται κύμα αποχωρήσεων προβεβλημένων στελεχών και βουλευτών τους προς το Reform UK.



