Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας βρίσκεται ο Δήμος Αθηναίων εξαιτίας των ιδιαίτερα χαμηλών θερμοκρασιών που επικρατούν στην πρωτεύουσα, λαμβάνοντας έκτακτα μέτρα για την προστασία των ευάλωτων πολιτών.

Στο πλαίσιο αυτό, τίθεται σε λειτουργία θερμαινόμενος χώρος φιλοξενίας στη Λέσχη Φιλίας Βοτανικού (Κοζάνης 4, τηλ. 210-3423716), όπου προσφέρεται ασφαλής προσωρινή διαμονή, σίτιση καθώς και βασικές υπηρεσίες φροντίδας.

Ταυτόχρονα, οι ομάδες Street Work του Δήμου Αθηναίων θα δραστηριοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου στους δρόμους της πόλης, διανέμοντας ζεστά ροφήματα, τρόφιμα, ρουχισμό και κουβέρτες. Παράλληλα, θα παρέχουν ενημέρωση και υποστήριξη σε άτομα που αντιμετωπίζουν δυσκολία στη μετακίνησή τους προς το Υπνωτήριο του Πολυδύναμου Κέντρου Αστέγων, το οποίο λειτουργεί συνεχώς, καλύπτοντας ανάγκες διαμονής και σίτισης.

Σε 24ωρη λειτουργία βρίσκεται και το τηλεφωνικό κέντρο του Δήμου στα 210-5246515/6 (εσωτερικό 0). Επιπλέον, οι πολίτες μπορούν να αποστέλλουν πληροφορίες για σημεία όπου εντοπίζονται άστεγοι που χρειάζονται βοήθεια στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [[email protected]](mailto:[email protected]). Αναφορές μπορούν επίσης να γίνονται μέσω του τετραψήφιου αριθμού επικοινωνίας 1595, με χρέωση ανάλογα με τον πάροχο.

Αντίστοιχα μέτρα έχουν ληφθεί και από τον Δήμο Πειραιά, ο οποίος λειτουργεί θερμαινόμενο χώρο φιλοξενίας για την προστασία των πολιτών από το ψύχος. Η δομή «Υπνωτήριο Πειραιάς – Λιμάνι Αλληλεγγύης» παραμένει σε λειτουργία σε 24ωρη βάση.



Πηγή: skai.gr

