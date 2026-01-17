Μιχάλης Δημητρακόπουλος: Η συγκίνηση του ποινικολόγου μιλώντας για τον γάτο του

Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος αποτελεί ένα από τα γνώριμα πρόσωπα στον χώρο της ποινικής δικηγορίας, έχοντας διαγράψει μια πολυετή πορεία στα δικαστικά έδρανα. Πέρα όμως από τις υποθέσεις που διαχειρίζεται στην καθημερινότητά του, στο γραφείο του υπάρχει μια παρουσία που συχνά τραβά την προσοχή: ο Φίγκαρο, ένας γάτος που αποτελεί σταθερό μέλος του χώρου εδώ και 12 χρόνια. Μιλώντας στην εκπομπή «Pet Stories» περιέγραψε πώς η υιοθεσία του πριν από χρόνια του προσφέρει μια μορφή «λύτρωσης» από την ένταση της δικηγορικής καθημερινότητας.

Χαρακτήρισε τον τετράποδο φίλο του ως έναν «πολύτιμο συνεργάτη» που περιφέρεται ανάμεσα στις δικογραφίες, ενώ παράλληλα έστειλε ένα ηχηρό κοινωνικό μήνυμα, τονίζοντας ότι η κακοποίηση ζώων αποτελεί σοβαρό ποινικό αδίκημα και δείκτη του πολιτισμού μας.Η ιστορία τους ξεκίνησε από τη γειτονιά, όπου ο Φίγκαρο ζούσε ως αδέσποτος. «Ήταν ο γάτος της γειτονιάς, απροστάτευτος, και τον υιοθέτησα πριν από 12 χρόνια», αναφέρει ο κ. Δημητρακόπουλος. Σήμερα, ο γάτος κινείται ελεύθερα ανάμεσα σε δικογραφίες και φακέλους, με τον δικηγόρο να τον χαρακτηρίζει ως έναν «πολύτιμο συνεργάτη».

Η νομική διάσταση της κακοποίησης ζώων

Με αφορμή τη σχέση του με τον Φίγκαρο, ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος αναφέρεται και στο νομικό σκέλος που αφορά την προστασία των ζώων. Με τη νομοθεσία να έχει γίνει πλέον ιδιαίτερα αυστηρή, επισημαίνει τη σημασία του σεβασμού προς τα ζώα ως δείκτη κοινωνικού πολιτισμού.

«Ο άνθρωπος που είναι κακός με τα ζώα, είναι ικανός να κακοποιήσει και άνθρωπο», τονίζει χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι η κακοποίηση ζώων αποτελεί πλέον σοβαρό ποινικό αδίκημα με σαφείς προβλέψεις στον νόμο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.