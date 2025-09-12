Στο Κίεβο η Βρετανίδα υπουργός Εξωτερικών για την ενίσχυση 193 εκατ. δολαρίων στην Ουκρανία - Συνάντηση με Ζελένσκι

Η Βρετανίδα υπουργός Εξωτερικών Ιβέτ Κούπερ αναμένεται να μεταβεί στο Κίεβο την Παρασκευή, στην πρώτη της επίσκεψη στο εξωτερικό από τότε που διορίστηκε στη θέση, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση της Βρετανίας στην Ουκρανία για μια χειμερινή ενίσχυση στήριξης ύψους 142 εκατομμυρίων λιρών (192,75 εκατομμύρια δολάρια).

Η Κούπερ πρόκειται να συναντηθεί με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ανώτερους Ουκρανούς αξιωματούχους, στους οποίους θα επιβεβαιώσει εκ νέου τη δέσμευση της Βρετανίας στην άμυνα της Ουκρανίας έναντι της ρωσικής επιθετικότητας, ανέφερε η κυβέρνηση.

«Η ασφάλεια της Ουκρανίας είναι ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια του Ηνωμένου Βασιλείου», ανέφερε η Κούπερ σε ανακοίνωσή του.

Το επιπλέον πακέτο χρηματοδότησης, μέρος ενός προγράμματος βοήθειας που ξεκίνησε τον Ιούνιο, περιλαμβάνει 100 εκατομμύρια λίρες σε ανθρωπιστική βοήθεια για τις κοινότητες της πρώτης γραμμής και 42 εκατομμύρια λίρες για την επισκευή και προστασία κρίσιμων ενεργειακών συστημάτων που στοχεύθηκαν από τις ρωσικές επιδρομές.

Η επίσκεψή της έρχεται εν μέσω αυξημένων εντάσεων μετά την εισβολή ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ στην Πολωνία.

Η Βρετανία ανακοίνωσε την Τετάρτη σχέδια για μαζική παραγωγή ουκρανικής σχεδίασης μη επανδρωμένων αεροσκαφών αναχαίτισης, τα οποία θα βοηθήσουν στην αντιμετώπιση ρωσικών επιθέσεων με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας συμπαραγωγής αμυντικού εξοπλισμού Ηνωμένου Βασιλείου-Ουκρανίας.

Πηγή: skai.gr

