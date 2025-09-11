Ενισχύονται τα μέτρα προστασίας του Τραμπ μετά τη δολοφονία του Κερκ

Η ομάδα του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ άρχισε να ενισχύει τα μέτρα ασφαλείας μετά τη δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, μετέδωσε η Wall Street Journal την Πέμπτη.

Σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο, η τελετή του Πενταγώνου για την επέτειο των τρομοκρατικών επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου μεταφέρθηκε σε πιο ασφαλές σημείο, ώστε ο Τραμπ να εκφωνήσει ομιλία. Επιπλέον, μέτρα θα ισχύσουν και την Πέμπτη το βράδυ, όταν ο πρόεδρος θα παρακολουθήσει αγώνα των Yankees στη Νέα Υόρκη. «Όσοι βρεθούν στον χώρο γύρω από το γήπεδο θα πρέπει να αναμένουν αυξημένη παρουσία αστυνομίας», ανέφερε η Μυστική Υπηρεσία.

Πέρα από τις εκδηλώσεις της εβδομάδας, η ομάδα του Τραμπ συζητά ευρύτερα για την ενίσχυση της ασφάλειάς του, σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο.

Ο πρόεδρος και οι συνεργάτες του έχουν συγκλονιστεί από τη δολοφονία. Ο Κερκ, που σκοτώθηκε την Τετάρτη από ένοπλο σε υπαίθρια εκδήλωση στη Γιούτα, διατηρούσε στενές σχέσεις με τον Τραμπ, την οικογένειά του, τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς και πολλούς νέους συνεργάτες της κυβέρνησης. «Η ατμόσφαιρα είναι πένθιμη, κάποιοι φοβούνται και για τη δική τους ασφάλεια», είπε ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Για τον Τραμπ, η επίθεση ξύπνησε οδυνηρές μνήμες από την απόπειρα δολοφονίας εις βάρος του τον Ιούλιο του 2024, ανέφεραν συνεργάτες του. Αναμνήσεις από εκείνη την ημέρα είναι ορατές σε όλο τον Λευκό Οίκο, συμπεριλαμβανομένου ενός πίνακα στο Μεγάλο Φουαγιέ του Τραμπ περιτριγυρισμένου από πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας με αίμα να τρέχει στο μάγουλό του.



