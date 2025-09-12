Ρούμπιο για καταδίκη Μπολσονάρου: «Οι ΗΠΑ θα αντιδράσουν αναλόγως σε αυτό το κυνήγι μαγισσών»

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε την Πέμπτη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα «ανταποκριθούν αναλόγως σε αυτό το κυνήγι μαγισσών» μετά την καταδίκη του πρώην προέδρου της Βραζιλίας Ζαΐχ Μπολσονάρου για σχεδιασμό πραξικοπήματος με σκοπό να παραμείνει στην εξουσία μετά την ήττα του στις εκλογές του 2022.

«Οι πολιτικές διώξεις από τον Alexandre de Moraes, ο οποίος καταπατά τα ανθρώπινα δικαιώματα, συνεχίζονται, καθώς αυτός και άλλοι στο Ανώτατο Δικαστήριο της Βραζιλίας αποφάσισαν άδικα να φυλακίσουν τον πρώην πρόεδρο Ζαΐχ Μπολσονάρου», έγραψε ο Ρούμπιο στο X.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αντιδράσουν αναλόγως σε αυτό το κυνήγι μαγισσών», είπε.

Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε έκπληκτος που ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας, Ζαΐχ Μπολσονάρου, κρίθηκε ένοχος για απόπειρα στρατιωτικού πραξικοπήματος, ενώ σημείωσε επίσης ότι είναι δυσαρεστημένος με την εξέλιξη αυτή. Ο ρεπουμπλικανός είχε χαρακτηρίσει την υπόθεση εναντίον του Μπολσονάρου ως «κυνήγι μαγισσών» και έχει επιβάλει στη Βραζιλία αυξήσεις δασμών, κυρώσεις εναντίον του προεδρεύοντος δικαστή και ανάκληση βίζας για τα περισσότερα μέλη του ανώτατου δικαστηρίου της Βραζιλίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.