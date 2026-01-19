Κολομβία: Σχεδόν 30 νεκροί σε συγκρούσεις μεταξύ δυο παρατάξεων ανταρτών

Σφοδρές συγκρούσεις στο νότιο τμήμα της Κολομβίας, ανάμεσα σε δύο αντίπαλες ομάδες διαφωνούντων πρώην μελών των FARC (Επαναστατικών Ενόπλων Δυνάμεων της Κολομβίας), είχαν ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους περισσότεροι από είκοσι άνθρωποι στον νομό Γουαβιάρε, στην περιοχή του Αμαζονίου. Την πληροφορία αυτή μετέφεραν χθες, Κυριακή, στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγές του κολομβιανού στρατού.

Στις μάχες ενεπλάκησαν μαχητές που πρόσκεινται στον Ιβάν Μορδίσκο —ηγέτη της ισχυρότερης οργάνωσης διαφωνούντων των πρώην FARC και έναν από τους πλέον καταζητούμενους αντάρτες της χώρας— και αντίπαλη ομάδα υπό τον αποκαλούμενο Καλαρκά.

Και οι δύο παρατάξεις απορρίπτουν τη συμφωνία ειρήνης του 2016, η οποία οδήγησε στον αφοπλισμό και τη διάλυση των FARC, του μεγαλύτερου αντάρτικου κινήματος στη Λατινική Αμερική, και συνεχίζουν τη δράση τους με τα όπλα.

Οι ομάδες αυτές διεκδικούν τον έλεγχο περιοχών από τις οποίες διέρχεται ο Αμαζόνιος και συγκρούονται για τα κέρδη από το εμπόριο ναρκωτικών, την παράνομη εξόρυξη και τις εκβιαστικές δραστηριότητες.

Σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό του στρατού, οι νεκροί ανέρχονται σε 27, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει πραγματοποιηθεί επίσημη καταμέτρηση ούτε ταυτοποίηση των θυμάτων. Για λόγους ασφαλείας, δεν έχει ακόμη ξεκινήσει επιχείρηση περισυλλογής των σορών.

Όπως ανέφερε ο στρατός, βασική αιτία των συγκρούσεων είναι «η διαμάχη για τον έλεγχο της περιοχής».

Βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα ο στρατός και κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δείχνει περισσότερα από είκοσι άτομα νεκρά στο έδαφος, ντυμένα με στολές παραλλαγής και στρατιωτικά άρβυλα.

Η οργάνωση του Ιβάν Μορδίσκο συμμετείχε σε ειρηνευτικές συνομιλίες με την κυβέρνηση του κεντροαριστερού προέδρου Γουστάβο Πέτρο για περίπου έναν χρόνο, ωστόσο αποσύρθηκε από τις διαπραγματεύσεις το 2024.

Αντίστοιχα, η παράταξη του Καλαρκά είχε επίσης εμπλακεί σε συνομιλίες με την κυβέρνηση, οι οποίες όμως διακόπηκαν και βρίσκονται πλέον σε αδιέξοδο, μετά την αποκάλυψη σκανδάλου που αφορούσε φερόμενη διείσδυση της οργάνωσης στις υπηρεσίες πληροφοριών.

Λίγους μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές και υπό την πίεση της αντιπολίτευσης, που τον κατηγορεί για υπερβολική ανοχή απέναντι σε εγκληματικές ομάδες, ο πρόεδρος Πέτρο σκλήρυνε τη στάση του απέναντι στους αντάρτες.

Τον Νοέμβριο, αεροπορικές επιχειρήσεις των κολομβιανών ενόπλων δυνάμεων οδήγησαν στον θάνατο 19 μελών της παράταξης του Ιβάν Μορδίσκο, ανάμεσά τους και αρκετών ανηλίκων.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.