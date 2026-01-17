«Κόλλησε» στο Νότιγχαμ η Άρσεναλ και δεν ξετύλιξε ολόκληρο το «δώρο» από το… Μάντσεστερ! Οι Λονδρέζοι ήταν ανώτεροι, αλλά έμειναν στο 0-0 στην έδρα της Φόρεστ για τη 22η αγωνιστική της Premier League, με αποτέλεσμα να βρεθούν στο +7 από τη Σίτι που νωρίτερα έχασε με 2-0 απ’ τη Γιουνάιτεντ.

Για να δουν τη διαφορά τους από τη 2η θέση οι πρωτοπόροι του αγγλικού πρωταθλήματος θα πρέπει να περιμένουν και το αποτέλεσμα του Άστον Βίλα-Έβερτον την Κυριακή. Αφού οι «χωριάτες» ισοβαθμούν με τους «πολίτες», έχοντας αυτήν τη στιγμή έναν αγώνα λιγότερο.

Η ομάδα του Αρτέτα είχε τις ευκαιρίες για να πετύχει γκολ και να φύγει με τη νίκη, που θα της έδινε το +9 από τη δεύτερη θέση. Η πρώτη καλή στιγμή ήρθε στο 29’ με τον Γκάμπριελ. Η Άρσεναλ άρχισε να πιέζει μετά το 60’ και είχε σημαντική ευκαιρία με τον Σάκα, στον οποίο είπε «όχι» ο Σελς, ενώ απείλησαν και οι Μερίνο, Ράις.

Πλέον η Άρσεναλ έχει μπροστά της δύο πολύ μεγάλα ματς. Απέναντι στην Ίντερ για το Champions League την Τρίτη (20/1) και κόντρα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ την Κυριακή (25/1) για το πρωτάθλημα.

