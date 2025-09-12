Δεκάδες στρατιώτες νεκροί σε επιθέσεις τζιχαντιστών στον Νίγηρα

Επιθέσεις αποδιδόμενες σε τζιχαντιστές διαπράχτηκαν προχθές Τετάρτη σε δυτικό τομέα του Νίγηρα, σύμφωνα με συγκλίνουσες πηγές που έκαναν λόγο χθες Πέμπτη περί απολογισμού ο οποίος μπορεί να φτάνει ως ακόμη και τους 27 νεκρούς στις τάξεις των ενόπλων δυνάμεων.

Οι επιθέσεις έγιναν, σύμφωνα με τις πηγές αυτές, στον νομό Τιλαμπερί, κοντά στα σύνορα με την Μπουρκίνα Φάσο και το Μαλί, στη λεγόμενη περιοχή των τριεθνών συνόρων, όπου είναι πολύ ενεργές οργανώσεις ενόπλων οι οποίες ορκίζονται πίστη είτε στην Αλ Κάιντα, είτε στο Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ).

Ο Νίγηρας, όπου κυβερνά στρατιωτικό καθεστώς μετά το πραξικόπημα του Ιουλίου του 2023, είναι επίσης αντιμέτωπος με επιθέσεις της Μπόκο Χαράμ στο νοτιοανατολικό τμήμα του, κοντά στη λίμνη Τσαντ.

«Είχαμε πολλούς νεκρούς στις τάξεις του στρατού σε δυο χωριστά συμβάντα χθες (σ.σ. προχθές Τετάρτη) στη ζώνη της Τιλαμπερί, γίνεται λόγος για μια εικοσαριά στρατιώτες που σκοτώθηκαν από τρομοκράτες», είπε τοπικός πρώην αιρετός στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Ομάδα δημοσιογράφων από τη δυτική Αφρική ειδικευμένη στην παρακολούθηση ζητημάτων ασφαλείας στο Σαχέλ, η WAMAPS, απέδωσε επιθέσεις που εξαπολύθηκαν την Τετάρτη στο Ισλαμικό Κράτος στο Σαχέλ (ΙΚΣ).

«Τη 10η Σεπτεμβρίου, στοιχεία του ΙΚΣ διέπραξαν επιθέσεις, ανάμεσά τους μια εναντίον θέσης του νιγήριου στρατού κοντά στο αεροδρόμιο της Τιλαμπερί», κατά την οποία σκοτώθηκαν «12 στρατιωτικοί» του Νίγηρα, ανέφερε μέσω X.

Την ίδια ημέρα, «έγινε διπλή επιδρομή στην καρδιά της Τιλαμπερί», η μια κοντά σε ιδιωτικό σχολείο, με τον «προσωρινό απολογισμό» να κάνει λόγο για τουλάχιστον «δυο πολίτες νεκρούς».

Όταν κλήθηκε η εθνική φρουρά σε αντίδραση, «15 στρατιώτες» σκοτώθηκαν «σε φονική ενέδρα», συμπλήρωσε η WAMAPS.

Η G25, συμμαχία οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών που πρόσκειται στην ανατραπείσα κυβέρνηση, «καταδικάζει με τον πιο σθεναρό τρόπο τις τρομοκρατικές ενέργειες που διαπράχτηκαν τη 10η Σεπτεμβρίου στην Τιλαμπερί», ενέργειες «αποδιδόμενες στο ΙΚΣ», με ανακοίνωσή της.

Αναφέρθηκε επίσης στον θάνατο «15 μελών της εθνικής φρουράς και 12 στρατιωτών».

Προχθές Τετάρτη, η μη κυβερνητική οργάνωση Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Human Rights Watch, HRW) παρότρυνε τις αρχές του Νίγηρα «να κάνουν περισσότερα για να προστατεύσουν» τους αμάχους στην Τιλαμπερί, στο στόχαστρο από τον Μάρτιο αλλεπάλληλων φονικών επιθέσεων του ΙΚΣ.

