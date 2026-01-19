Τα υπολείμματα κακάο του εργοστασίου μεταμορφώνονται σε ένα καινοτόμο «σοκολατένιο» panel και, στη συνέχεια, σε αντικείμενα που φέρνουν εκ νέου τις σοκολάτες στην καθημερινότητά μας ως αποτέλεσμα της συνεργασίας της σοκολατοποιίας ΙΟΝ με τη νεοφυή επιχείρηση PHEE.

Ο φλοιός που προκύπτει από το καβούρδισμα του καρπού κακάο κατά την παραγωγική διαδικασία των προϊόντων σοκολάτας αξιοποιείται ως πρώτη ύλη για την παραγωγή βιώσιμων χρηστικών αντικειμένων, τα οποία βρίσκουν εμπορικές εφαρμογές στην ίδια τη σοκολατοβιομηχανία μέσα από ένα πρότυπο σύστημα κυκλικής οικονομίας που επιτυγχάνει την 100% κυκλική διαχείριση-επανάχρηση (zero-waste to landfill) της ποσότητας που προκύπτει σε ετήσια βάση στο εργοστάσιο του Πειραιά.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε, η ΙΟΝ συνεργασία με την PHEE καινοτομεί με τη δημιουργία προγράμματος επαναχρησιμοποίησης απόβλητου υλικού από την παραγωγή της. Το νέο πρόγραμμα αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της στρατηγικής βιωσιμότητας της εταιρείας για την κυκλική διαχείριση των υποπροϊόντων και υπολειμμάτων της παραγωγικής διαδικασίας.

Κατά την εξέλιξη του προγράμματος, αναζητήθηκαν τεχνολογίες κυκλικής οικονομίας με στόχο οι φλοιοί κακάο, το απόβλητο από την επεξεργασία των σπόρων κακάο, να μετατραπεί σε πρώτη ύλη μέσω εναλλακτικών τεχνολογιών για παραγωγή ενέργειας έως τη διαμόρφωση βιοπλαστικών. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται η έμπρακτη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της βιομηχανίας, καθώς και η εξοικονόμηση φυσικών πόρων.

Μετά από μια δοκιμαστική περίοδο, αναπτύχθηκε ένα νέο μοναδικό, «σοκολατένιο» σύνθετο βιολογικό υλικό, το οποίο παράγεται σε μορφή άκαμπτου πάνελ (biocomposite panel/surface) και βρίσκει εφαρμογές στην επιπλοποιία, στη διακόσμηση εσωτερικών χώρων, καθώς και στην ανάπτυξη χρηστικών αντικειμένων, υποκαθιστώντας επάξια συμβατικά υλικά πετροχημικής βάσης.

Μέσω της τεχνολογίας της PHEE επιτυγχάνεται η επαναχρησιμοποίηση (reuse) των φλοιών κακάο, με το Cocoa Board να αποτελεί τη βιολογική πρώτη ύλη για μία γκάμα προωθητικών αντικειμένων που θα υιοθετηθούν από την ΙΟΝ, επανατοποθετώντας το υλικό αυτό με νέα ζωή στην αλυσίδα αξίας της εταιρείας.

Με τη νέα μέθοδο η ΙΟΝ καταφέρνει να ανέβει μια σκάλα πιο πάνω στην πυραμίδα της ανακύκλωσης. Με αυτή τη συνεργασία, καθίσταται δε η πρώτη σοκολατοβιομηχανία στην Ευρώπη που υλοποιεί και υιοθετεί ένα ολιστικό σύστημα κυκλικής διαχείρισης του φλοιού κακάο, ένα απόβλητο κατά την παραγωγή προϊόντων σοκολάτας, ανοίγοντας τον δρόμο για την ενίσχυση και υιοθέτηση κυκλικών πρακτικών στον κλάδο και παράλληλα θα λειτουργήσει ως πλατφόρμα καινοτομίας της βιομηχανίας καθώς με το νέο σύστημα διαχείρισης ανοίγει τον δρόμο για διερεύνηση επανάχρησης- ανακυκλωσης του υλικού και από άλλες τεχνολογίες δημιουργώντας επιπρόσθετη αξία για την Ελληνική οικονομία και σημαντικές δυνατότητες συνεργειών-συνεργασιών.

H ΙΟΝ έχει φθάσει σε ένα πολύ ψηλό ποσοστό ανακύκλωσης που φθάνει το 92% του συνόλου των αποβλήτων της. Ουσιαστικά μόνο ένα 8% των αποβλήτων της εταιρείας καταλήγουν σε ΧΥΤΑ.

Η PHEE είναι μια ελληνική νεοφυής επιχείρηση που έχει αναπτύξει μια καινοτόμο τεχνολογία κατασκευής φυσικών σύνθετων υλικών, μέσω της επαναχρησιμοποίησης φυτικών υπολειμμάτων και βιοαποβλήτων, ενισχύοντας τη βιοοικονομία και την κυκλική οικονομία. Τα υλικά της αποτελούν υποκατάστατα χαμηλότερου περιβαλλοντικού αποτυπώματος έναντι συμβατικών πετροχημικών λύσεων (π.χ. μελαμίνη, HPL) και εφαρμόζονται στον κατασκευαστικό κλάδο, την επιπλοποιία και την ανάπτυξη χρηστικών αντικειμένων. Έχουν υιοθετηθεί από διεθνείς ξενοδοχειακές αλυσίδες καθώς και σε έργα γραφείων και εμπορικά καταστήματα αλλά και από ελληνικά brands ως πρώτη ύλη για τα προϊόντα τους. Παράλληλα, συνεργάζεται με βιομηχανίες, προσφέροντας την τεχνολογία της για την κυκλική επανάχρηση βιοαποβλήτων που επιστρέφουν στην αλυσίδα αξίας ως νέα πρώτη ύλη.

Πηγή φωτ.: ΙΟΝ- PHEE

Πηγή: skai.gr

